ＪＦＡ・アディダス「サッカー日本代表２０２６」キャンペーン共同発表会が１０日、都内で行われた。日本代表ＭＦ南野拓実（モナコ）、久保建英（Ｒソシエダード）、ＦＷ中村敬斗（Ｓランス）が登壇し、先日発表されたＷ杯で着用する新ユニホームをＰＲした。

南野は「いつも日本代表の新しいユニホームの発表前は楽しみにしているし、期待している。今回も僕の期待を超えてくるようなかっこいいデザインで気に入っている」。久保は「何人かの選手で毎回（デザインを）予想するのですが、僕も水平線ということを聞いて、試しに描いた。僕が描いたデザインより何倍もかっこよかった」。中村は「僕も描いてみたけど、ユニホームと似ていたのでうれしかった。アーチが懸かったデザインがかっこいい」とそれぞれ好印象を口にした。

トークセッションでは南野が「初めて袖を通して、Ｗ杯イヤーのユニホームですし、気持ちが高まる。ファッション的にもかっこいいなという気持ち」と語った。また、目標には「自分の限界を越える」と記した。「ベスト１６の壁を超えて、その先にいく。まだ見たことのない最高を景色に見に行くということは、最高の状態で挑まないといけない。日頃から常に限界を越える気持ちを持って試合や練習に挑むことが重要だと思う」と言葉に力を込めた。

久保は「実力」と記し、「運とか勢いもＷ杯は大事かなと思うが、結局最後のところは上に行こうと思ったら実力は大事だと思う。まだ半年以上あるので、僕含め、切磋琢磨（せっさたくま）して、お互いの実力を本番まで上げて、自分の限界を超えていけたら」と見据えた。

中村は「常に自己ベスト」とし、「最高の景色を見に行くことを目標にやっているので、日々の練習や毎試合毎試合ベストを尽くしてプレーするのが大事」と意気込みを語った。