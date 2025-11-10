６月に再婚を発表し、第２子妊娠中のタレント・小林礼奈が、夫と長女との家族ショットを披露した。

１０日までにブログを更新し、「えれなのリクエストで！」と人気レストランチェーンを訪れたことを報告。「私が珍しく尚人くんの隣に座ったら 数分後にはこの状態になるからさ、、笑 結局わたしは対面に座ったよねｗｗ」と夫の膝の上に長女が座る様子をアップ。インスタグラムのストーリーズにも家族３人で仲良く食事する姿を投稿した。

また別のブログでは「妊婦に見えないと言われますが…８キロ太ったよ？！」と体重の変化についても明かしていた。

小林はお笑いコンビ「流れ星☆」のたきうえこと瀧上伸一郎と２０１６年に結婚し、同年９月に１女をもうけたが、互いにブログで“夫婦げんか”を展開し、２０年１０月に離婚。長女を連れて新潟県に移住した。６月３０日に「彼とは、今年３月の彼氏募集イベントを機に付き合って間もないですが 出会ってから会わない時間のほうが少ないほど濃厚な時間を共にし、何より私の娘を大事にしてくれる姿や彼の娘に対しての関わり方や生活面を見て『この人となら家族としてやっていける！』と思い ２人で結婚することを決めました」と８歳年下男性との再婚を電撃発表。

８月３０日に「この度、新しい命を授かりました。現在妊娠５ヶ月で、出産予定は２月を予定しております」と報告した。