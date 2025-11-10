『超特急 The Movie RE:VE』、“初出しビジュアル”の入場者特典第2弾発表 新場面写真も公開
9人組メインダンサー＆バックボーカルグループ・超特急の初ライブ＆ドキュメンタリー映画『超特急 The Movie RE:VE』（公開中）の入場者特典第2弾が10日、発表された。また、併せて新場面写真1点も解禁された。
【動画】迫力ありすぎ！臨場感あふれる超特急のスペシャル映像
本作は、6月より東京・兵庫・愛知・埼玉の4都市で計8公演、約10万人を動員した同グループ史上最大規模のアリーナツアー『BULLET TRAIN ARENA TOUR 2025 EVE』を、完全密着したライブ＆ドキュメンタリー映画。ステージ上で魅せた圧巻のパフォーマンスに加え、セットリストに込めた想いや、ステージ構成をつくりあげていく上での入念な準備の様子なども余すことなく捉えている。映画のために行なったインタビューでは、各人の努力、苦悩や葛藤、そしてグループへの熱い想いや未来への展望など、普段目にすることのできないようなメンバーの素顔も交えて、グループの「今」をまざまざと感じられる一作に仕上がっている。
今回は入場者特典第2弾となるL2判サイズの「ポスター風自立カード（全3種ランダム）」が公開された。本作のポスタービジュアルの絵柄のほか、まだ世には出ていない“初出しのビジュアル”によるスペシャルバージョン2種が含まれている。同カードは、公開2週目となる11月14日から1週間限定で配布される。
さらに、本編よりライブシーンを切り取った場面写真1点も解禁された。
