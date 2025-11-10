日向坂46河田陽菜、自宅での入浴スタイル再現“バスタブショット” 2nd写真集先行カット
アイドルグループ・日向坂46の河田陽菜（24）が11日に発売する2nd写真集『テイクオフ』（竹書房）より、先行カット第13弾が公開された。
【一覧】バスタブショットも！解禁済みの先行カット＆特典一覧
本写真集はデンマークのコペンハーゲンでオールロケを敢行。北欧の地を旅しながら、無防備な笑顔、リラックスした表情、加入当初からは想像もできなかったような大人のドキっとする顔つきまで、等身大の河田の表情をたっぷりと収録。手にした人がめくるたびハッピーになるような、初めての“おひな”が満載の思わず抱きしめたくなるような一冊となる。
今回公開されたのは、やわらかな光に包まれたバスルームで撮影された、さわやかな笑顔にときめく一枚。コペンハーゲン中央駅のほど近くにあるホテルの一室で行ったシューティングは、河田のお気に入りの音楽を掛けながら終始和やかな雰囲気で行われた。自宅でお風呂に入る時と同じように頭と足をバスタブの縁に引っかける“おひな”オリジナルの入浴スタイルとなっている。
【一覧】バスタブショットも！解禁済みの先行カット＆特典一覧
本写真集はデンマークのコペンハーゲンでオールロケを敢行。北欧の地を旅しながら、無防備な笑顔、リラックスした表情、加入当初からは想像もできなかったような大人のドキっとする顔つきまで、等身大の河田の表情をたっぷりと収録。手にした人がめくるたびハッピーになるような、初めての“おひな”が満載の思わず抱きしめたくなるような一冊となる。
今回公開されたのは、やわらかな光に包まれたバスルームで撮影された、さわやかな笑顔にときめく一枚。コペンハーゲン中央駅のほど近くにあるホテルの一室で行ったシューティングは、河田のお気に入りの音楽を掛けながら終始和やかな雰囲気で行われた。自宅でお風呂に入る時と同じように頭と足をバスタブの縁に引っかける“おひな”オリジナルの入浴スタイルとなっている。