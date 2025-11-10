サザンオールスターズ「神様からの贈り物」ライブバージョンが全国ラジオで期間限定オンエア開始
サザンオールスターズが、全国13会場26公演で約75万人を動員したライブツアー『LIVE TOUR 2025「THANK YOU SO MUCH!!」』の映像作品を、19日にリリースする。作品には千秋楽となった東京ドーム公演の模様を完全収録。6年ぶりに開催されたアリーナ＆ドームツアーの熱狂を記録した内容となっている。
リリースに先駆けて、収録楽曲「神様からの贈り物」のライブ音源が10日より全国ラジオで期間限定オンエア開始。同楽曲は、桑田佳祐が日本のエンターテインメント文化への敬意を込めて制作したもので、ライブならではの臨場感を楽しめる貴重な音源となっている。ラジオでしか聞けない貴重な音源となり、オンエアは12月31日まで。番組によっては、音源をリクエストしたリスナーの中から抽選で特製クリアファイルがプレゼントされる企画も実施されている。プレゼントの応募方法などは番組ごとに異なるため、番組ホームページやSNSなどをチェックしてほしい。
あわせて、特設サイト『サザン・タイムズ』も更新され、同ツアーを振り返る新企画『わたしの「THANK YOU SO MUCH!!」』がスタート。ツアー各地のライブ写真や、関係者からのメッセージを通じて、サザンの全国行脚を追体験できるコンテンツが順次公開される。第1弾として、ツアーと並行して行われた桑田のラジオキャンペーンで共演したラジオパーソナリティからのメッセージが掲載されている。
