JO1・INI選抜メンバー、サッカー日本代表公式アンバサダー「JI BLUE」就任「世界一を目指して、応援を」
「JFA・アディダス『サッカー日本代表 2026』キャンペーン共同発表会」が10日、都内で行われ、JO1とINIの選抜メンバーが出席。サッカー日本代表「最高の景色を2026」オフィシャルアンバサダー「JI BLUE」に就任した。
【画像】「JI BLUE」に就任したJO1＆INIのビジュアル
この日、会見に出席し、アンバサダーに就任したのは與那城奨、西洸人、白岩瑠姫、河野純喜、佐藤景瑚、田島将吾、高塚大夢（※高＝はしごだか）、後藤威尊、川西拓実、金城碧海、佐野雄大、池崎理人（※崎＝たつさき）の12人。サッカー好きが結集された。
日本代表の新ユニフォームを着用して登場したJI BLUE。佐藤は就任について「目ん玉が飛び出ました。本当にうれしかったです」と満開の笑顔に。「このユニフォーム、監督にプレゼントしてもらいました。もらったとき、日本代表選手に選ばれたかと思っちゃって」と冗談を交えつつ、「着ているとやる気が出ますね！」とグッと前のめりで語った。
川西は「普段はアーティストとして活動していて、サッカーとは少しフィールドは違いますが、掲げた目標に向かって応援してくれる心強さを知っているので、日本代表の皆さんとサポーターの皆さんと世界一を目指して、応援をしていきたいと思います」と気合十分。與那城は、今後について「音楽の力は使っていきたいと思いますし、12人でできることがあると思っています。ワクワクしている限りでございます」と期待を高めた。
会見には、日本サッカー協会会長・宮本恒靖氏、アディダスジャパン株式会代表取締役・萩尾孝氏、「SAMURAI BLUE」久保建英選手、南野拓実選手、中村敬斗選手らも登壇。新ユニフォームをお披露目した。
