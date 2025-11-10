お笑いコンビ「メイプル超合金」のカズレーザー（41）が10日、フジテレビの情報番組「サン！シャイン」（月〜金曜前8・14）に出演。高市早苗首相の“午前3時の勉強会”についてコメントした。

高市首相は7日午前9時から行われる就任後初の衆院予算委員会に万全の態勢で臨むため、夜明け前の午前3時から公邸での勉強会を設定。8人の秘書官と約3時間、答弁準備を行った。予算委で未明の勉強会について質問されると「まだ役所の方も質問がとれてなくて答弁書も全くできていないという状況だった」と説明し、「秘書官やSP（警護官）、運転手には迷惑をかけた」と謝罪もした。

意見を求められたカズは「いや、自分だったら絶対無理だなって単純思いました」とコメント。さらに「それに関係する人々も同じ時間、もしくは長い時間働いてると思うと本当にお疲れ様ですということしかないですね」と話した。

今回の件では「質問が届くのが遅い」などの問題が指摘されている。これに、カズは「そもそも質問してその時点で答えるんじゃダメなんですか？」とカズ。「別にやり取りが公開されていれば、それが予算委員会でやるかどうかは別に我々からしたらどっちでもよくて、質問している行動が見たいんじゃなくて、議論が前に進んでいるのが見れればいい。別にリアルタイムでどんどんやり取りしてもらって、それでもすり合わせがうまくいかなかったところ、まだ解決しない疑問があったら予算委員会で直接面と向かってやればいいようになって。ずっと言われていると思うんですけど」と疑問を投げかけた。