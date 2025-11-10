「まじかぁー…」新東名で“燃える脱輪タイヤ”急接近…乗客38人乗せた夜行バス間一髪で回避　「あ然」夜道で信号無視する危険な車も

静岡・沼津市の新東名高速道路を走る夜行バスの前に、脱輪したタイヤが炎を上げて転がる様子がカメラに捉えられた。バス会社の担当者によれば、乗り上げれば横転の可能性もあったという。また、神奈川・相模原市では信号無視の乗用車が出没した。

夜行バスの目の前に“炎上タイヤ”

静岡・沼津市の新東名高速道路で運転中に撮影されたのは、危険な瞬間だった。

「まじかぁー…。タイヤ外れとったな」と呟く撮影者の目に映ったのは、炎を上げて転がる脱輪タイヤだった。

映像は、乗客38人を乗せて東京から大阪に向かう夜行バスに搭載されたドライブレコーダーに捉えられていた。

タイヤは中央分離帯のガードレールに接触すると、飛び跳ねながら車の間をすり抜け、勢いよく目の前に転がってきていた。

当時についてバス会社の担当者は、「ぶつかっていたら、そのタイヤに乗り上げて、バス自体が横転した可能性もあります」と語った。

異変に気づいたドライバーが減速し、ハンドルを左に切り、冷静にタイヤを回避した。乗客にケガなどはなく、バスは無事大阪に到着したという。

赤信号を無視し車が爆走

一方、神奈川・相模原市で5日午後11時半頃、赤信号を無視する車がカメラに捉えられていた。

撮影者は、「本当に事故につながるような運転だと思いますし、ちょっとあ然でした」と話している。

当時、撮影者が信号待ちしていると、1台の乗用車が後ろから近づいてきていた。

赤信号で止まるのかと思いきや、反対車線に飛び出すと、そのままスピードを落とすことなく走り去っていったという。

（「イット！」 11月7日放送より）