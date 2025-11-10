歌手の浜崎あゆみさんが、自身のインスタグラムを更新。

自宅にクリスマスツリーを設置したことを報告しました。投稿では「自宅にこれが出現すると猛スケジュールへの合図」と綴っています。



【写真を見る】【 浜崎あゆみ 】 豪華クリスマスツリー2本を自宅に設置 年末年始に向け「自宅にこれが出現すると猛スケジュールへの合図」





投稿された写真には、室内に展示された2本のクリスマスツリーが写っています。周囲は黒い大理石風の壁の暗い空間となっています。左手前の大型ツリーには暖色系のライトと金色の装飾が多く、星形や雪の結晶、球状のオーナメントが豪華に飾り付けられています。一方、右側の小さなツリーは青と白の光で彩られ、密集したライトが星のようにきらめいています。







浜崎さんは1月までの多忙なスケジュールについても言及し、「1月1日までノンストップです、と思ったら1月はマカオ公演もあるのだ やったれやったれーーー」とコメント。これからの活動に意欲を見せています。







また、ハッシュタグでは「#このたった一枚から伝わる #兄弟の性格の違い #静かに見上げる兄 #いじり倒す弟」と記しています。







この投稿に、「姫の家のツリー見ると冬きたなぁって感じるわ」「素敵！1度でいいからあゆさんの家のツリー見に行きたい」「毎年あゆちゃん家のクリスマスツリー楽しみ 我が家も出さなきゃ」「お兄ちゃんも弟くんも可愛すぎてほっこり」「今年もどデカいの２つ見れたぁ 実際生で見たら迫力すごいんだろうなー」などの声が寄せられています。



【担当：芸能情報ステーション】