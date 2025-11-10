赤ちゃんと暮らし始めたら、大型犬はお姉ちゃんらしい行動を見せて…？大型犬と赤ちゃんの尊い日常が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で13万1000回再生を突破。「立派なお姉ちゃん」「見守り隊頑張っていますね」といった声が寄せられています。

【動画：生後まもない赤ちゃんと大型犬が一緒に過ごした結果…『まるでお姉ちゃんのような行動』の数々】

大型犬と生まれて間もない赤ちゃんの日常

Instagramアカウント「_golden_clara」に投稿されたのは、飼い主さんの赤ちゃんが生まれて間もない頃のゴールデンレトリバー「くらら」ちゃんとの日常です。初めて赤ちゃんに会った時から、家族の一員として温かく受け入れてくれていたというくららちゃん。ある日、赤ちゃんが床に寝転んでいると、クンクンと匂いを嗅ぎにやってきたそう。

くららちゃんは少し匂いを嗅いだら満足して離れていくかと思いきや、赤ちゃんの隣に伏せてそっと見守り始めたとか。「私がお姉ちゃんだよ」と話しかけるように優しい眼差しを向けている姿を見るだけで、弟ができて心から喜んでいることが伝わってきます。

愛と優しさを感じる行動の数々

くららちゃんは赤ちゃんの匂いが大好きなようで、飼い主さんが赤ちゃんを抱っこしている時もそばにいて頭の匂いをクンクン…。全身の匂いをチェックしたいのか、つま先の匂いを熱心に嗅いでいることもあったとか。

また赤ちゃんがソファに座る時には、クッション代わりになってくれていたといいます。赤ちゃんがくららちゃんの体にもたれかかりながら頬をぷにーんと引っ張っても、くららちゃんは少し困惑した表情を浮かべるだけで、全く怒らなかったそう。その心の広さと優しさは、見習いたいくらい素敵ですね。

本当のお姉ちゃんのような姿に感動

毎日赤ちゃんを見守ったり匂いをチェックしたりするのは楽ではなかったようで、くららちゃんが「お姉ちゃんって結構大変だわ…」とばかりに疲れたような表情を見せることもあったそう。しかしそんな時もくららちゃんは赤ちゃんから離れようとはせず、そばにいて子守りをしてくれていたといいます。

いつも赤ちゃんに優しく寄り添って面倒を見てくれるくららちゃんは、まるで本当のお姉ちゃんのよう…！愛にあふれた光景は、多くの人の心を温めてくれることとなりました。

この投稿には「可愛すぎる」「ずっと見ていられる」「優しいお姉さん」「うるっとしちゃう」「ステキな家族」といったコメントが寄せられています。

弟くんはくららちゃんに見守られながらすくすく成長し、現在は４歳になっているそう。2人の仲良しで可愛い姿や微笑ましい日常をもっと見たい方は、Instagramアカウント「_golden_clara」をチェックしてくださいね。

写真・動画提供：Instagramアカウント「_golden_clara」さま

執筆：森下咲

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。