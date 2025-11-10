食パンをナデナデしてみたら、柴犬はどうする…？そんなイタズラの驚きの結末が反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で1009万回再生を突破し、「食パンに嫉妬する柴犬w」「真顔になるところ好き」「虚無の目で草」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：パンにそっくりな柴犬の前で『食パンをなでなでしてみた』結果…愛おしすぎる『まさかの反応』】

らんまるちゃんは食パンにそっくり！？

のどかな田舎に暮らす柴犬のらんまるちゃん。YouTubeチャンネル「柴犬らんまる」にて、ゆるい日常の様子がユーモアたっぷりに紹介されています。

らんまるちゃんは、ちょっぴりふくよかな体型がチャームポイントなのだとか。ぽてっとしたフォルムが食パンにそっくりなため、飼い主さんはあるイタズラをしかけてみることにしました。

それは、1欣で購入した食パンを、わんこに見立ててみるというもの。らんまるちゃんの隣に食パンがそっと置かれると、らんまるちゃんは真顔で食パンを見つめていたそうです。

まさかの嫉妬心に爆笑する人が続出

我が物顔で座布団の上を占拠する食パンに、不満そうな表情を浮かべるらんまるちゃん。そこへ飼い主さんの手が伸びて「ナデナデしてもらえる」とワクワクしたらんまるちゃんですが、飼い主さんは食パンの方を撫で始めてしまいました。

自分にそっくりな食パンが可愛がられている光景を見て、らんまるちゃんは思わずヤキモチ！牙を剥いて食パンに怒ったのだそうです。そのあとらんまるちゃんを撫でてあげると、安心した表情になったとか。食パンに嫉妬心を剥き出しにするらんまるちゃんに、思わず笑ってしまうワンシーンなのでした。

この投稿には「徐々に怒りボルテージが上がっていくの可愛い」「仲良くなりますように！」「この動画定期的に見たくなる名作」といったコメントが寄せられています。

生物界で最も無力な体勢で…？

最近のらんまるちゃんは、変わらずご家族から可愛がられているようです。この日は、仰向けになって寛いでいたというらんまるちゃん。お腹丸出しな体勢を「生物界で最も無力な体勢」と称した飼い主さんですが、らんまるちゃんの目をよく見てみると…。

脱力した体勢からは考えられない、鋭い目線でこちらを見ていたのだとか。どうやら、らんまるちゃんはお腹を撫でて欲しくて甘えていたようです。嫉妬も甘え方も独特ならんまるちゃん、たっぷり愛されているからこその個性なのかもしれませんね！

YouTubeチャンネル「柴犬らんまる」には、他にもらんまるちゃんの可愛い姿がたくさん投稿されています。是非チェックしてみてくださいね！

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「柴犬らんまる」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。