

ルーヴル美術館で10月に発生した盗難事件を受けて、フランスでは移民に対する反感が再燃している（写真：ロイター／アフロ）

日本政府は11月4日、外国人政策に関する新たな閣僚会議「外国人の受け入れ・秩序ある共生社会実現に関する関係閣僚会議」の初会合を開いた。来年1月をメドに「外国人材の受け入れ・共生のための総合的対応策」をまとめる方針だ。

出入国在留管理庁のまとめによると、日本国内の外国人居住者数は395万人と過去最高を更新中で、全国トップの東京都では77万人を超えている（6月末時点）。こうした状況から、移民排斥派は「今のうちに手を打たなければフランスのようになる」と警告を発している。

日本の総人口に対する外国人居住者の割合は3％程度。フランスの770万人（総人口の11.3％）と比べると、絶対数も総人口に対する比率も低い。そのフランスに住んで30年以上、欧州各地を取材してきた者として、ヨーロッパの移民問題はどのような変遷を経て、現状がどうなっているのか、現地の声を紹介したい。

ルーヴル盗難事件がフランスにもたらした衝撃の大きさ

今年10月にフランスのルーヴル美術館から総額約8800万ユーロ（約156億円）相当の宝石8点が盗まれたことは記憶に新しい。その後、捜査当局に最初に身柄を拘束された2人の容疑者は、パリ郊外のセーヌ・サン・ドニの移民地区に住む北アフリカ・アルジェリア移民の男と、アルジェリアに帰国途中のアルジェリア国籍者だった。

当局はこの事件について犯罪組織による犯行ではなく、逮捕・起訴された計4人は同じ移民貧困地区に暮らす移民系の人物で、軽犯罪常習犯の犯行との見方を強めている。プロではない移民系のギャンググループがルーヴルを狙うという大胆な犯行に及んだことは、この国における移民問題の深刻さを浮き彫りにした。

盗難の被害にあったのは、フランスが誇りとする19世紀のナポレオン1世や同3世が彼らの妻に送った品々だった。ティアラやネックレスをバラバラにして売却すれば、歴史的遺産は永遠に消える。なおかつ、フランス人の誇りなど意に介さない若いアラブ系移民がいとも簡単に盗んだという事実は衝撃的だ。

フランスでは、外国出生者で外国籍のままフランスに住む場合もフランス国籍を取得した場合も「移民」と位置づけており、外国からフランスに移民し国籍取得した家庭で生まれ育った人間を「フランス人」として区別している。

パリ首都圏の移民比率は全国トップの20.7%（全国は10〜11％、2025年10月）。県別ではセーヌ・サン・ドニ県が31%超で最高水準だ。パリ首都圏の8県はすべて全国トップ10に入っている。国立統計経済研究所（INSEE）によると、パリ居住者の4人に1人が海外出生とされ、北アフリカ系が28%を占めている。

昔からヨーロッパ内では移民が存在し、19世紀のフランスではイタリア移民が多かった。歌手のイヴ・モンタン氏もイタリア系だ。フランスでは「先祖3代さかのぼれば、3割はほかのヨーロッパ諸国からの移民」とされている。

ヨーロッパには、スラブ系、ゲルマン系、ラテン系、アングロ・サクソン系と、幅広い人種や民族が移動を繰り返してきた長い歴史がある。一方で、彼ら白人移民が深刻な社会的問題を起こした例は少ない。ナチスドイツを逃れて、ほかのヨーロッパ諸国に住みついたユダヤ人も多く、フランスにはヨーロッパ最大となる約50万人のユダヤ人コミュニティーが存在する。

こうした歴史をもつフランスで近年、移民が問題視されているのは、非ヨーロッパ系移民が治安を乱しているという懸念があるからだ。

フランスの移民問題は「引き返せない地点」に達した

筆者も、1990年代前半にフランスに移住したばかりの頃は、自国の許容量を超えた移民受け入れに批判的感情を抱いた。当時、食事を共にした極右・国民戦線（現・国民連合、RN）の創設者、ジャン＝マリー・ルペン氏が口にした「アフリカからフランスに学びに来るのは構わないが、どうして教育を受けた後、自分の国に帰って貢献しようとしないのか。愛国心はないのか」という問題提起に、至極納得させられた記憶がある。

30年前と今を比べると中身に変化はあるが、移民問題とそれに関連した治安・失業問題は今も政治の優先課題である。肌感覚としては、30年前は社会の隅でひっそり暮らしていた移民が、今では大手を振って歩いている印象だ。日ごろは薬物売買や窃盗、スリで生計を立てる不良の若いアラブ系移民がルーヴルを襲ったとすれば、それは移民問題が引き返せない地点に差しかかっていることを意味する。

パリ在住だった友人夫妻は移民の多さを嫌って、別荘として使っていた、移民の少ないフランス西部ブルターニュ地方のヴァンヌの家に引っ越した。移民の急増をきっかけに、過去には左派支持者だったフランス人が右派支持者になっている例も少なくない。彼らを突き動かしたのは「フランスがフランスでなくなった」という現実だ。

寛容と人道主義を掲げる左派が移民受け入れや多文化共生に肯定的なのに対して、右派は総じて反移民の政策を支持している。

極右政党「再征服」は、強硬な対移民の治安・同化圧力を政策の中心に据えて躍進している。中道右派の共和党（LR）はこの10年で右傾化を強め、エマニュエル・マクロン大統領率いる中道政党「ルネッサンス」も、RNやLRの賛同を得て2024年に公布された新移民関連法で、犯罪を犯した外国人の強制送還や移民手続き厳格化に踏み込んだ。

一方、急進左派の「不服従のフランス（LFI）」、共産党、緑の党や、中道左派の社会党は、移民政策で在留資格付与や権利保障、庇護手続きといった人道性重視の方針をとる。だが、政教分離（ライシテ）をイスラム系移民が軽視していることや治安に移民が悪影響を与えていることに関して、左派内でも対立が起きている。

移民なしでは国が立ち行かないというジレンマ

「人手不足を補うための移民」という考え方は、10％前後の高い失業率が長年続いたことに対する解決策にはなっておらず、右派でも左派でも議論が白熱している。

フランスは00年代に入り、左派のリオネル・ジョスパン政権時代に治安が極端に悪化した。その原因として移民の存在が指摘されたため、次に登場した中道右派のニコラ・サルコジ政権は右寄りの政策に大きく旋回。イスラム女性のスカーフ着用を公的な場で禁じる政策が法制化され、移民受け入れのハードルも引き上げられた。

この頃、不況にあえいでいたフランスは、社会保障財源を抑えるため、アメリカ型の資本主義や「小さな政府」を志向する方向に舵を切った。だが、そこにリーマンショックが襲いかかる。サルコジ大統領は効果的な対策を打てず、左派のフランソワ・オランド氏に政権を奪われた。

オランド政権は巨額の財政赤字を抱えながらも社会主義的な政策を優先。このとき、移民問題や貧富の差を解決するために公営低家賃住宅を高級住宅地に建設したことで、アラブ系と白人系の対立が再燃した。

最近では、一部の保守系経済紙で「AI（人工知能）の導入や労働のロボット化が進めば、単純な反復作業の単純労働を支える低技能の外国人労働者の受け入れは不要になる」との主張が散見されるようになった。ただ、清掃、介護、建設、飲食などの職場では代替できないとの指摘もある。

INSEEの職業別データでも、移民は相対的にブルーカラーが多く、対人サービスや現場作業など自動化が難しい職業に従事している。さらに、移民＝単純労働ではなく、高度スキル人材が増えているという実態もある。

そのため、現在ではフランスに在住する移民労働者に対するリスキリング（学び直し）が奨励されており、AI化・ロボット化の進展を移民排斥の根拠とする説得力が弱まっている。

移民同化政策の可否を左右する要素

筆者がフランスやほかの欧州諸国で取材した経験から言えるのは、移民同化政策はキリスト教の価値観を共有する外国人の間では可能性がある一方、イスラム教徒、ヒンズー教徒、ユダヤ教徒など、非キリスト教系移民には適応が難しいということだ。

私が取材したモロッコ系、アルジェリア系、チュニジア系移民の家族は、フランス政府の同化政策にはまったく同意していない。彼らにとってイスラム教こそが世界観を規定しており、政府が要求するフランスの価値観は認めていない。そもそも、ライシテとイスラム教の教義がかみ合っていない。

フランスでは、憲法と関連法によって、民族、人種、出身を基に区別して統計を取ることが原則禁止されているため、正確な数字は公表されていない。だが、一部の報道によると、同国内には現在、アラブ系（モロッコ、アルジェリア、チュニジアなど）移民とその子孫が圧倒的に多いという。

同国内の成人（18〜59歳）を対象にしたINSEEの調査によれば、19〜20年時点でムスリムと自認する人の割合は10％程度で、今後最大で18％まで増えるという専門家の予想もある。一方、同調査において「自分はカトリック」と答えた人は29%。ミサへの参加など信仰を実践している人は1割を切り、無宗教が51％だった。

増加を続けるムスリム勢力の中から、イスラム教を唯一の価値と信じ、イスラム国家建設を目指す群に分ける分離主義を唱える動きが数年前から出ている。キリスト教徒とイスラム教徒が拮抗するフランスの現状からすれば、ありえない主張とはいえない。

分離主義者は暴力を伴ったテロも正当化していることから、フランス国内のモスクで分離主義によって信者を扇動する言動を繰り返すイスラム指導者は国外追放処分を受けている。分離主義は軽犯罪などで収監されているアラブ系受刑者の間でも拡散していることから、分離主義を信奉する受刑者を独房に移し、影響を最小限に食い止める対策も講じられている。

ほかのヨーロッパ主要国でも移民問題は頭が痛い問題であり、経済とも結びつき、政治問題化している。そのため、短絡的なポピュリズムが台頭し、政治危機につながっている。

04年のEUの東方拡大で、イギリスは移動の自由の権利の保障を根拠に、中・東欧移民を無制限に受け入れた。だが、当初の予測をはるかに超えた数十万人のポーランド人労働者らが流入し、需要を超える外国人労働者の急増で混乱が起き、結果的にEU離脱（ブレグジット）につながった。

イギリスでは近年、地方選挙で政権奪取を掲げる反移民の右派「リフォームUK」が、トランプ氏の路線を模倣して大躍進。与党・労働党を脅かし、最大野党・保守党からも票を奪っている。かつてのイギリスは白人人口比率が8割強と高く、移民にも寛大だったが、大きく変わろうとしている。

ドイツでも、ポピュリスト政党「ドイツのための選択肢（AfD）」が一部地域で最大勢力になったほか、15年にアンゲラ・メルケル政権（当時）がシリア難民100万人を受け入れた反動から、移民政策が厳格化されている。

イタリアは、北アフリカから地中海を渡って流入する不法移民の最前戦で、人道支援や救助活動が限界に達している。増加するイスラム系移民に対する危機感から、モスク、イスラムの服装、資金の透明性の3点について規制強化が試みられるなど、右派のジョルジャ・メローニ政権は外国人政策を厳格化させている。

フランスで始まった「精神の原点回帰」

現時点で言えるのは、移民と経済活動の共有を優先すれば文化や価値観の対立は徐々に解消するというのは誤りであり、政府にできることはルールの徹底と法の行使による治安維持くらいしかない、ということだ。

フランスでは今年、キリスト教の復活祭の日に前年比45％増となる1万7800人もの成人洗礼者を記録した。イスラム勢力が脅威となる中、「精神の原点回帰」が始まったとみられている。

ヨーロッパのような誰にでも当てはまる普遍的世界観や制度が存在しない日本では、その曖昧さが外国人の滞在を容易にし、同化は促進されていない。ルールの徹底・浸透を求めようにも、道徳的な側面が強く、普及は難しい。移民問題が深刻化しているフランス以上に、問題解決のためのハードルは高いといわざるをえない。

（安部 雅延 ： 国際ジャーナリスト（フランス在住））