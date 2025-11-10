AKB48の元メンバーでタレントの板野友美が11月6日、自身のYouTubeチャンネルにて、「ベビちん」の愛称で親しまれている長女の4歳の誕生日を祝う動画を公開した。

動画の冒頭、板野は新幹線に乗って大阪に向かい、誕生日が近く同じく4歳になった長女（ひーちゃん）がいるタレント・おのののかファミリーと合流。ホテルに到着すると子どもたちは愛らしいドレスに着替え、部屋に入ると大好きなラプンツェル仕様のデコレーションというサブライズがあった。

ケーキやおそろいのキッズカメラのプレゼントにご満悦のふたりは、そのままプリンセスの姿で街中へ。母から受け継いだアイドル性というべきか、キラキラとした愛らしさを振りまき、道ゆく人々の注目を集めていた。活ロブスターをちょっと怖がりつつ、「レッドロブスター」でディナーを楽しむ様子も微笑ましい。

動画コメント欄には、祝福の声とともにキラキラ感、幸福感にうっとりするファンが続出。付け加えるなら、派手な動画に見えるがどこか庶民的な感覚もあり、創意工夫で子どもたちに最高の思い出を作ってあげよう、という温かい親心も伝わってくる。ベビちんとひーちゃんは今後も動画に出演する機会があるだろう。それぞれの家庭でどう成長していくのか、ファンとしてはストレスをかけず優しく見守りたいところだ。

（文＝向原康太）