将来的にド軍カーショー監督誕生？球団編成本部長から“オファー”　本人歓迎「何かしらの形で関われるなら、そうありたい」

祝勝会でスピーチをするカーショー(C)Getty Images

ドジャース一筋で18年を過ごし、今季限りで現役を引退したクレイトン・カーショーに対して、球団側が将来的なポストを用意していることが現地時間11月9日までに分かった。ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』が伝えている。

【動画】極上のエンディング…泣きながら家族と抱き合うカーショーを見る

同メディアによれば、カーショーは「最近、球団編成本部長のアンドリュー・フリードマン氏から、『将来的に何らかの形で組織に戻れるように』というオープンなオファーを受けていたことを明かした」という。

「彼（フリードマン氏）が言ってくれたんだ。『いつでも顔を出してくれていい』って。それは嬉しいことだね」とカーショー。ポストの形は未定ながら「この球団は特別だ。ワールドシリーズで勝つのに、僕の力はもう必要ない。見てのとおりだよ。でも、もし将来、何かしらの形で関われるなら、そうありたいと思っている」と球団復帰に前向きな姿勢を示している。