将来的にド軍カーショー監督誕生？球団編成本部長から“オファー” 本人歓迎「何かしらの形で関われるなら、そうありたい」
祝勝会でスピーチをするカーショー(C)Getty Images
ドジャース一筋で18年を過ごし、今季限りで現役を引退したクレイトン・カーショーに対して、球団側が将来的なポストを用意していることが現地時間11月9日までに分かった。ドジャース専門メディア『Dodgers Nation』が伝えている。
同メディアによれば、カーショーは「最近、球団編成本部長のアンドリュー・フリードマン氏から、『将来的に何らかの形で組織に戻れるように』というオープンなオファーを受けていたことを明かした」という。
「彼（フリードマン氏）が言ってくれたんだ。『いつでも顔を出してくれていい』って。それは嬉しいことだね」とカーショー。ポストの形は未定ながら「この球団は特別だ。ワールドシリーズで勝つのに、僕の力はもう必要ない。見てのとおりだよ。でも、もし将来、何かしらの形で関われるなら、そうありたいと思っている」と球団復帰に前向きな姿勢を示している。
4児のパパであるカーショーは、第5子が誕生予定。記事では「しばらくは父親として過ごすことが最優先だ。当面、フルタイムの仕事をするつもりはないね」とコメントを紹介。まずは家族との時間に重きを置き、そこから先の道を熟考していくとみられる。
今季はレギュラーシーズンで11勝（2敗）を挙げ、ワールドシリーズでは満塁機から無失点リリーフを見せるなど、最後までドジャース投手陣を支えた左腕。通算223勝を誇るレジェンドに相応しいポストの終着点は、監督か、GMか、それとも…。その未来にも注目だ。
