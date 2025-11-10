中日・高橋周平、重傷からの再起へ　15年目の背番号「3」が挑む崖っぷちの三塁争い

高橋周は意地を見せられるか(C)産経新聞社

中日・高橋周平は、来季でプロ15年目のシーズンを迎える。

「気づけば……」という感覚もあれば、「紆余曲折を経て……」と思う人もいるはず。奇しくも彼が入団してからチームは優勝を果たせていない。それゆえか、プロ入り後、一貫して背負う「3」番にはさまざまな声が届いてきた。

今季の場合は称賛、そして悲鳴の声が届いたように思う。

春季キャンプで右手人差し指に打球を受け、開幕には間に合わず。1軍昇格は4月12日のことだった。昇格後は同日の阪神戦（甲子園）でいきなり二塁打を放つなど、勝負強い打撃で三塁のスタメンや代打で活躍。得点圏打率が3割超と持ち味を発揮していた。

アクシデントが起こったのは6月11日、仙台での楽天戦（楽天モバイル）だった。三塁ベース上で相手選手と交錯し、そのまま負傷退場。捕球体制に入った状態でスライディングをモロに受け、左肘があらぬ方向に「持っていかれる」状態に。痛々しい姿でベンチ裏へ下がっていった。

この試合を最後に1軍からフェードアウトしたわけだが、衝撃の告白は11月9日の契約更改でなされた。

左肘の脱臼に加え、内側靱帯ならびに外側靱帯の損傷――。

本人が「野球人生一番の大けが」「左肘で爆弾が破裂した感じ」と表現した通り、かなりの大けがを負った。手術を選択せず、保存療法で2軍の実戦復帰まで持ち直したのは、幸運だったかもしれない。今はトレーニングも行えているようで、来季に向けて準備を整える。