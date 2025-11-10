タレントの“みちょぱ”こと池田美優（26）が9日放送のパーソナリティーを務めるニッポン放送「#みちょパラ」（日曜後10・30）に出演。結婚記念日旅行について語った。

「10月の22日で結婚3年迎えまして」と切り出したみちょぱ。「去年とか一昨年とかもやってたんですけど、国内日帰り旅行っていうのを結婚記日にやってまして」と語り出した。

本ラジオの収録は先月22日以前に実施。今年は熊本旅行を予定していると説明した。旦那の大倉士門とともに“晴れ女”“晴れ男”だというが、天気予報では雨予報だと伝えた。

雨が降っても楽しめるとし、自身が「大好き」だという「熊本のラーメン」の話題に。「昔にロケに行ったときに黒亭っていう結構有名なラーメン屋さん、めっちゃうまくて。お土産で家で作れるキットみたいなの買ってって」と振り返った。

「そのあと、駒沢公園でやってたラーメンフェスみたいなところに、黒亭が出てたからそれも並んで食べたくらい大好きで」と熱弁。「熊本ラーメンも楽しみにしつつ…天気が恵まれなかったらグルメ旅になってるんじゃないかな」と語った。