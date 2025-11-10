ドジャースの金慧成（キム・ヘソン）内野手（26）が韓国帰国後、地元メディアに出演。野球選手としての最終的な「夢」を明かした。

キム・ヘソンは韓国のテレビ局「JTBC」の報道番組「JTBCニュースルーム」に出演。メジャー1年目やワールドシリーズ制覇について振り返った。

司会の女性から「最終的な夢は何ですか？」と尋ねられたキム・ヘソンは「難しいな…」としばらく考え込み、その後、「永久欠番になるのが野球選手としての夢ですね」と回答した。

続けて「永久欠番ってとっても格好良いじゃないですか。ぜひやりたいですね」と将来的に永久欠番になるような選手になりたいと願望を語った。

キム・ヘソンは韓国キウム時代、背番号は「4」、途中から「3」を背負っていた。ドジャース加入後は「6」を付けている。

ド軍で「6」を選んだ理由として、加入当時の「3」はすでにテーラーが付けていたことから別の一桁番号を選ぶことに。「6は以前、トレイ・ターナー選手が（ドジャースで）付けていた。僕が好きな選手」と自身の憧れで、今季首位打者を獲得したターナー（フィリーズ）が21〜22年の在籍時に6を背負っていたことから、選んだと過去のインタビューで語っている。