3人組テクノポップユニット「Perfume」のあ〜ちゃん（36）が妹でタレントの西脇彩華（33）との姉妹ショットにを公開し「美人姉妹かわいすぎる」などの反響が寄せられている。

【映像】あ〜ちゃんと妹の姉妹ショットやムキムキの水着姿

これまでInstagramで、マシンピラティスでトレーニングに励む姿や、鍛え上げられた腹筋がチラ見えする自撮りショットなど、美しいスタイルを発信してきたあ〜ちゃん。2025年10月23日にはビキニ姿を披露し、「水着かわいいのにムキムキ過ぎて草 Healthyということで」と冗談交じりにコメント。ファンの間で「水着姿レアすぎでは?!?」「初水着 スタイル良すぎです」と話題になった。

妹・西脇彩華との姉妹ショットに反響

11月8日の投稿では、妹でタレントの西脇彩華とともにパーソナリティーを務めるラジオ番組「あ〜ちゃん ちゃあぽんの！“West Side Story”」が放送500回を迎え、公開収録を行ったことを報告。「まさか、こんなにたくさんの人が見に来てくださるなんて、思いもよらず、2年連続の大役を受けさせていただけて、広島に少しでも恩返しできてうれしいです。あんなに笑いあえてずうずうしくも突っ込めて。そんなのもう家族だなぁって、幸せ。そんな様子がオンエアになり始めました」とコメントし、姉妹ショットを披露している。

あ〜ちゃんの投稿には、妹の西脇彩華、歌手の木村カエラが「いいね！」で反応したほか、ファンからも「WSSの500回、おめでとうございます。」「いつまでも仲のいいお二人でいてください」「美人姉妹かわいすぎる」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）