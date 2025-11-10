西武は１０日、今井達也投手（２７）がポスティングシステムを利用してメジャーリーグへの移籍を目指す意向を示したことを受け、その挑戦を受諾すると発表した。今後、移籍に向けた手続きを開始するとした。

西武が今オフ、ポスティングシステムでのメジャー移籍を容認するのは高橋光成投手に続いて２人目。今井は３年連続１０勝を挙げているエースで、今季は２４試合の先発で防御率１・９２と抜群の安定感だった。

▽広池浩司球団本部長コメント

「今がそのときだと判断して、ＭＬＢ挑戦を認めることにしました。本人の『アメリカで野球をしたい』という一貫した強い意志を受け止め、球団としてその思いを尊重する形を取りました。挑戦するからには、アメリカで元気に活躍する姿を見せて欲しいです。近年チームに大きな貢献をしてくれた選手ですので、今井が抜ける影響はありますが、若手の成長や編成面で戦力を整えて戦っていきます」

▽今井達也投手コメント

「自分の要望を受け入れていただいたことに感謝しています。話し合いを重ねるなかで、さまざまなことを考慮し、また長い時間をかけて判断してくださったことに感謝の気持ちでいっぱいです。これまで毎年、リーグ優勝や日本一を目指してプレーしてきましたが、その思いはチームが変わっても同じです。勝利にこだわり、チームの力になれるよう全力で投げていきます」