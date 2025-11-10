【ロッテ】濃厚なのに後味すっきり「爽 贅沢濃味バニラ」が再登場/好評につき販売チャネル拡大

ロッテは11月17日、微細氷入りカップアイスの「爽」ブランドから「贅沢濃味バニラ」を全国で販売する。希望小売価格は税込248円。

1999年4月に発売された「爽」は、均一の大きさの微細氷とアイスを組み合わせたもので、くちどけの良いアイスとスッキリとしたあと味が特徴。濃厚なミルクソースを組み合わせた「爽 贅沢濃味バニラ」は、2024年12月にコンビニエンスストアで先行発売。「濃厚なのに後味が良い」と好評を得たとして、今回、販売チャネルを拡大して展開するという。

◆「爽 贅沢濃味バニラ」

アイス部に発酵バターを配合し、濃厚なミルクソースをミルフィーユ状にたっぷりと充填して仕上げた。バニラアイスは乳の味わいが感じられるようグレードアップしたという。「通常の爽とは違うワンランクアップした爽をご堪能ください」とコメントしている。期間限定での販売予定。

「爽 贅沢濃味バニラ」(イメージ)

ロッテ「爽 贅沢濃味バニラ」

販売地域: 全国

種類別名称: アイスミルク

内容量: 185ml

価格: 希望小売価格 税込248円

