社会学者の古市憲寿氏が９日、テレビ朝日系「ビートたけしのＴＶタックル」で、鈴木憲和農水大臣が力説している「おこめ券」について「こんなバカな政策ってあるんだなってびっくりしました」と酷評した。

この日はコメ政策について議論。鈴木大臣はおこめ券の配布を公言しているが、古市氏は「こんなバカな政策ってあるんだなってびっくりしました。考え得る限り最悪な政策じゃないですか？」とバッサリ。

その理由について「だって、税金使って減反って言ってコメ生産量減らして、税金使って値段上げたものに税金使って買ってもらうっていう、どんだけ農家保護するんですか？って話」と述べた。

東国原英夫が「米価が下がった時にセーフティーネットが必要」などと言ったことから、古市氏は「おこめ券、賛成の人いるんですか？」と質問。東国原は「低所得者層に…」と言うと古市氏は「だったら現金あげてくださいよ」と反論だ。

「なんで現金あげないんですか？だって（おこめ券は）おコメしか食べられない。困っている方がいるなら２万でも１０万でもあげればいい。なんでおコメしか食べるなっておこめ券あげるんですか？」と反論。東国原は「おコメが食べたいけど、食べられない人に…」と言うも、古市氏は「だったら現金あげてくださいよ」。大竹まことも「古市さんの言う通り。現金でいいじゃん。現金でおコメ、買えるじゃん」と古市氏に賛同していた。

これに竹田恒泰氏は「現金って話になると、もはやコメ対策じゃなく貧困対策」と指摘し「これをわざわざ政府がゴチャゴチャにしている。コメが足りないから問題であって…」と話を軌道修正していた。