英公共放送BBCのティム・デイビー会長とニュース部門トップのデボラ・ターネス最高経営責任者（CEO）が辞任した/Getty Images, PA Images

ロンドン（CNN）英公共放送BBCで、米国のドナルド・トランプ大統領の演説を誤解を招く形で編集したとされるスキャンダルが拡大し、報道の公平性や偏向をめぐる大きな問題に発展する中、BBCのトップ2人が9日辞任した。

辞任したのは、ティム・デイビー会長とニュース部門トップのデボラ・ターネス最高経営責任者（CEO）。辞任の前には、BBCの番組内で、トランプ氏による2021年1月6日の演説について、暴力を直接呼びかけたように編集していたことを示す内部文書が流出していた。

デイビー氏は同日午後、職員宛てのメモで、辞任について「完全に自身の判断」だと述べ、BBCの過ちについて会長として最終的な責任を負うと説明した。ターネス氏もBBCの番組「パノラマ」で制作されたドキュメンタリーをめぐる論争が組織そのものに損害を与える段階に達したとして辞任を表明し、「最終的な責任は私にある」と述べた。

英紙テレグラフが報じたところによると、問題の発端は、BBCの編集基準を助言するマイケル・プレスコット氏による内部調査メモだった。プレスコット氏はメモの中で、BBCが昨年、トランプ氏の演説を「改ざん」して放送し、トランプ氏が暴徒をあおり「地獄のように戦う」ために彼らと一緒に歩くと発言したかのように見せかけていたと指摘した。

実際の演説でトランプ氏は、「国会議事堂まで歩いて行き、勇敢な上院議員や下院議員を応援するつもりだ」と語っていた。

トランプ氏は辞任の報道を歓迎し、腐敗を「暴露」したとして、テレグラフ紙に謝意を示した。

ホワイトハウスのレビット報道官はBBCを「100％フェイクニュース」「プロパガンダ機関」と非難した。レビット氏は9日、X（旧ツイッター）で、テレグラフの記事の見出しとBBCの辞任発表を引用して投稿した。

BBCの運営資金の大部分は、英国でテレビを所有しているか、ストリーミングコンテンツを視聴しているすべての世帯から毎年支払われる174.50ポンド（約3万5000円）の受信料によって賄われている。公共放送局として、BBCは編集の独立性と公平性に関する基準を順守している。