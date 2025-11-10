ディズニーによる続3部作の中間作『スター・ウォーズ／最後のジェダイ』（2017）ライアン・ジョンソン監督も、カイロ・レン単独映画の話は耳にしているようだ。米にて語っている。

この頃『スター・ウォーズ』ファンの間で話題となっているカイロ・レン単独映画とは、同役を演じたアダム・ドライバーが発起人となって秘密裏に進んでいた企画のこと。スティーブン・ソダーバーグ監督も参画し、ルーカスフィルムの承認も得て、脚本まで仕上がっていたのだが、最後の最後になってディズニーに却下され幻に消えていたいものだ。現在、ファンの一部は企画復活を求める活動を積極的に行なっている。

『最後のジェダイ』でカイロ・レンのキャラクター像に大胆な捻りをもたらしたジョンソンは、番組にて本件の話題を尋ねられると「知っています」と反応。「僕はどういうものだったかは存じ上げません。でも、記事で見ました。アダムの新しい『スター・ウォーズ』映画なら、僕だって観たいですよ」と興味津々だ。

ジョンソンといえば、『スター・ウォーズ』新作映画を再び手がける予定があったものの、事実上の棚上げ状態が続いている。この度もジョンソンは、今は自身の独自シリーズ『ナイブズ・アウト』で手一杯だと話し、企画は進んでいないことを明かしている。

「『最後のジェダイ』の製作は、僕の人生で最高の出来事でした。ルーカスフィルムの皆さんとは今も繋がっています。今現在、何か積極的に動いている話はありません。でも、今後もしあの銀河も戻ることがあれば楽しみです。」

