LE SSERAFIM、“配達員衣装”でステージに登場！ファン投票1位のスタイリングで『SPAGHETTI』活動終了

LE SSERAFIMが1stシングル『SPAGHETTI』でキャリアハイを更新し、公式活動を成功裏に終えた。

LE SSERAFIMは、11月9日に放送されたSBS「人気歌謡」への出演を最後に、10月24日にリリースした1stシングル『SPAGHETTI』の活動を終了した。

この日、5人のメンバーは“配達員スタイル”の衣装でステージに登場した。これは事前プロモーション期間に公開された写真や映像コンテンツで着用していた衣装で、LE SSERAFIMがファンを対象に行った「最後の音楽番組で見たいスタイリング」投票で1位に選ばれたものだ。メンバーたちはその結果を採用し、実際に“配達員衣装”を着てパフォーマンスを披露した。さらに振付の途中で指ハートを送るなど、最後までファンへの愛情を伝えた。

LE SSERAFIMは今回の活動を通じて“第4世代最強ガールズグループ”らしい存在感を改めて証明した。タイトル曲『SPAGHETTI(feat.j-hope of BTS)』世界2大ポップチャートである米ビルボード「Hot 100」（50位）と英オフィシャルシングルチャート「Top 100」（46位）に同時ランクインし自己最高記録を更新した。英オフィシャルシングルチャート「Top 100」では、初登場46位に続き、最新チャート（11月8日付）でも77位を記録し、2週連続でチャートインした。

Spotifyでも好成績を収めた。リリース以降、11月8日まで1日200万回以上の再生をキープし、発売初週（集計期間10月24日〜30日）の累積再生数は1683万8668回を突破した。これはグループ史上最高記録であり、2025年にリリースされた第4世代K-POPグループの楽曲の中でも初週最多ストリーミングとなった。

日本と中国での人気も熱い。日本では10月27日に発売された『SPAGHETTI』が初日に約8万枚を売り上げ、オリコン「デイリーシングルランキング」（10月27日付）や、中国QQミュージック「週間ベストセラーアルバム」（集計期間10月31日〜11月6日）で1位を記録した。

タイトル曲は、発売日から11月8日まで日本のSpotify「デイリートップソング」やLINE MUSIC「デイリートップソング100」で上位をキープした。日本のSpotify「ウィークリートップソング」（10月31日〜11月6日集計）では前週比26ランクアップの24位に浮上し、中国TME「韓国語チャート」では2週連続1位を維持した。TMEはQQミュージック、Kugouミュージック、WeSingなど、中国4大音楽プラットフォームを擁しており、中華圏での圧倒的な反響を証明している。

パフォーマンスの口コミ拡散により、韓国内の音源チャートでも急上昇を見せた。タイトル曲はBugsとMelonのデイリーチャートでそれぞれ最高2位・7位を記録した。特にMelonでは初登場時より“79ランクアップ”という驚異の伸びを見せ、韓国Spotify「デイリートップソング」でもリリース日から11月8日まで連続でトップ10入りしている。

◇LE SSERAFIM プロフィール

BTSを擁する韓国の大手芸能事務所HYBEが傘下レーベルSOURCE MUSICと共にローンチした初のガールズグループ。IZ*ONEメンバーとして活躍したキム・チェウォンと宮脇咲良を筆頭に、カズハ（日本人メンバー）、ホ・ユンジン、ホン・ウンチェらで構成された。2022年5月2日にデビューアルバム『FEARLESS』をリリースしてデビュー。直後にメンバーが1人脱退して5人組となったが、韓国はもちろん、年末にはNHK紅白歌合戦にも出場するなど日本でも話題となった。2023年1月25日、正式に日本デビューを果たした。