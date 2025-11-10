小栗有以（C）モデルプレス

【モデルプレス＝2025/11/10】AKB48の小栗有以が11月8日、自身のInstagramを更新。ミニワンピース姿の北海道観光ショットを公開した。

【写真】23歳AKB48センター「雪が似合う」美脚透けるタイツ姿

◆小栗有以、雪景色の北海道観光ショット公開


小栗は「雪にアゴのせ」というコメントと「＃北海道観光」というハッシュタグを添え、雪景色の中での写真を公開。積もった雪の上にアゴを乗せた横顔ショットやグレーのミニワンピースに白いショートコートを羽織り、美しい脚が透けるタイツにブーツを履いた姿を披露した。

◆小栗有以の投稿に反響


この投稿に、ファンからは「雪が似合う」「儚い美しさ」「横顔可愛すぎる」「完璧スタイル」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）

