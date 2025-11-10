中町綾、美脚際立つミニスカ秋コーデ公開「スタイル神」「脚長くて綺麗」の声
【モデルプレス＝2025/11/10】YouTuberの中町綾が11月8日、自身のInstagramを更新。ミニスカート姿で秋のコーディネートを披露した。
【写真】24歳美女YouTuber「脚長くて綺麗」ミニスカ姿
中町は「秋の旅」と記し、紅葉した木々をバックにしたショットを公開。ブラウンのジャケットにデニムのミニスカートというカジュアルな秋のコーディネートで、真っ直ぐに伸びた美しい脚を披露した。
この投稿に、ファンからは「素敵な秋コーデ」「可愛すぎる」「脚長くて綺麗」「スタイル神」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
