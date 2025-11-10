朝ドラ「ばけばけ」トキ（高石あかり）がついた2つの嘘 ラストカットに「釘付け」「凄まじいものを観た」称賛の声相次ぐ
【モデルプレス＝2025/11/10】女優の高石あかり（※「高」は正式には「はしごだか」）が主演を務める連続テレビ小説「ばけばけ」（NHK総合・毎週月〜土あさ8時〜ほか）の第31話が、10日に放送された。高石演じる主人公・松野トキの嘘とラストカットに注目が集まっている。＜※ネタバレあり＞
【写真】「ばけばけ」高石あかり、夫役イケメン俳優と手繋ぎ密着
朝ドラ第113作目となる本作は、松江の没落士族の娘・小泉セツと外国人の夫・小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）をモデルに、西洋化で急速に時代が移り変わっていく明治日本の中で埋もれていった人々を描く。「怪談」を愛し、外国人の夫と共に、何気ない日常の日々を歩んでいく夫婦の物語。主人公・トキを高石、トキの夫・ヘブンをトミー・バストウが演じる。
英語教師として来日した新聞記者・ヘブンの女中として働くことになったトキは、ひと月分の給金20円を受け取る。家族には言えるわけもなく、母・フミ（池脇千鶴）には花田旅館で働くことになったと報告した。
そして、トキは貰った20円をこっそり半分に分けると、没落し貧しい生活を送っている遠縁・雨清水家の三男・三之丞（板垣李光人）に渡し、彼の母・タエ（北川景子）を助けてほしいと頼んだ。三之丞から「バカにしないでくれ」と突き返されると、これは自分のお金ではなく亡くなった三之丞の父・傳（堤真一）から預かっていたお金だと説明。傳からタエへの心遣いだと伝えると、三之丞は「それなら…」と封筒を受け取り、トキは去って行く彼の背中を見つめた。
トキはふらつきそうな足取りで道を引き返し、心の中で「おじ様、申し訳ございません。おじ様のお名前をお借りして嘘をつきました。ですが…こげするしかなかったんです。許してごしなさい。そして…おば様を助けてごしなさい」と願う。そして、泣きそうな笑顔を浮かべ、空を見上げた。
トキは借金まみれの実家と、物乞いをして生活するタエと三之丞を助けるためにヘブンの女中になることを決意。フミと三之丞に嘘をつき、覚悟を決めたような表情を浮かべたラストカットに注目が集まり、SNS上では「優しく哀しい嘘」「月曜日から辛い」「三之丞は気づいていそう」「最後のトキちゃんに表情の変化に釘付け」「安堵とも絶望とも感じる表情」「高石さんの演技に圧倒された」「すごい表現力」「朝から凄まじいものを観た」と反響が寄せられている。（modelpress編集部）
