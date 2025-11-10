大堀恵、娘と「ちはやふる」聖地巡礼 3ショットに「綺麗なママ」「家族仲良し」の声
【モデルプレス＝2025/11/10】元AKB48・SDN48でタレントの大堀恵が11月9日、自身のInstagramを更新。娘との「ちはやふる」舞台の旅を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】42歳元SDN「綺麗なママ」娘との聖地巡礼ショット
大堀は「ちはやふる＆百人一首が大好きな娘と、東京府中、滋賀県大津市、京都嵐山で聖地巡礼してきました」とつづり、旅行の様子を複数枚投稿。大津京駅や近江神宮などの名所での写真を披露し、家族で楽しんだ様子を報告している。
この投稿に「旅行いいですね」「家族仲良し」「綺麗なママ」「楽しそう」などとコメントが寄せられている。
大堀は、2013年の元日に脚本家の金沢達也氏と結婚。2014年に第1子女児を、2024年12月に第2子女児を出産している。（modelpress編集部）
