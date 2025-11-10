TENBLANKツアー開催中の佐藤健、ソウル公演でi-dleミヨンとサプライズコラボ「永遠前夜」デュエットで披露
【モデルプレス＝2025/11/10】Netflixシリーズ「グラスハート」（原作：若木未生氏／「グラスハート」シリーズ：幻冬舎コミックス刊）の劇中バンドTENBLANKのボーカルを務める佐藤健が、アジア4都市をまわる自身初となる単独アジアツアー「TENBLANK from “Glass Heart” FAN MEETING - ASIA TOUR feat. Takeru Satoh」のソウル公演を11月8日に開催。韓国の人気グローバルグループ・i-dle（アイドゥル）のMIYEON（ミヨン）とサプライズコラボステージを特別披露した。
【写真】佐藤健、ソウル公演でコラボした人気グループメンバー
10月10月にTENBLANKとして横浜・ぴあアリーナMMで成功を収め、スタートしたアジアツアー。11月1日に台北を回り、11月8日はソウル、KBS ARENAで開催された。会場は開演前から熱気のファンに囲まれ、グッズは次々とソールドアウトを出し、韓国での人気も証明した。イベントは、カリスマあふれる1曲目「MATRIX」から「旋律と結晶」、「約束のうた」まで続けて披露し、会場は一気に熱気に包まれた。その後、トークパートに移り、さまざまな企画が行われた。
最初のコーナー「以心伝心！言葉伝達ゲーム」では、観客との息の合った掛け合いを見せ、全問正解を達成。賞品として韓国で話題のスイーツが贈られた。続く「みんなの想いを健に届け！メッセージツリー！」では、ファンから寄せられたメッセージを佐藤が読み上げ、温かな雰囲気に包まれた。観客全員が参加したプレゼント企画「ラッキーフリスビー」では、豪華な景品が用意され、当選者は佐藤のサイン入りグッズに加え、セルフィー撮影という特典を獲得。会場は微笑ましい雰囲気に満ち、終始和やかなムードで進行した。
その後、佐藤の初監督作品「永遠前夜」のミュージックビデオについてのトークが始まり、MVに主演として出演したサプライズゲスト・i-dleのミヨンの登場が発表されると、大きな拍手と感嘆の中、ミヨンがステージに姿を現した。この日、「永遠前夜」の特別なデュエットでは、佐藤のピアノ演奏とバンドの伴奏に合わせてミヨンが歌唱し、後半、佐藤との2人のハーモニーが重なり、美しい旋律が会場を包んだ。さらに、ミヨンの最新曲「Say My Name」も披露し、「練習する時間が少なかった」と言っていた佐藤だったが、完璧なピアノ演奏とハーモニーによって、より新たな魅力に満ちたステージとして彩られた。
続いて、佐藤は1人となり、バンドとともに「Citrus」を披露。会場が暗転すると、出演できなかったTENBLANKの宮崎優（※「崎」は正式には「たつさき」）、町田啓太、志尊淳からのスペシャルメッセージムービーが上映。その後、佐藤が客席から登場し「Chasing Blurry Lines」を披露して、ファンに最後の挨拶を送った。最後の曲「Glass Heart」を歌い始めると、観客は一斉にスマートフォンのライトを点け、音楽に合わせて振りながら一体となった。会場全体が温かな感動に包まれ、本公演のフィナーレを迎えた。（modelpress編集部）
【タイトル】TENBLANK from "Glass Heart" FAN MEETING - ASIA TOUR feat. Takeru Satoh
【出演】佐藤健
【日程】
・台北：2025年11月1日（土）：TAIPEI INTERNATIONAL CONVENTION CENTER（TICC）
・ソウル：2025年11月8日（土）：KBS ARENA
・香港：2025年11月19日（水）：AWE HALL 10
・バンコク：2025年11月29日（土）：UOB LIVE
【Not Sponsored 記事】
◆佐藤健、単独アジアツアーソウル公演開催
10月10月にTENBLANKとして横浜・ぴあアリーナMMで成功を収め、スタートしたアジアツアー。11月1日に台北を回り、11月8日はソウル、KBS ARENAで開催された。会場は開演前から熱気のファンに囲まれ、グッズは次々とソールドアウトを出し、韓国での人気も証明した。イベントは、カリスマあふれる1曲目「MATRIX」から「旋律と結晶」、「約束のうた」まで続けて披露し、会場は一気に熱気に包まれた。その後、トークパートに移り、さまざまな企画が行われた。
最初のコーナー「以心伝心！言葉伝達ゲーム」では、観客との息の合った掛け合いを見せ、全問正解を達成。賞品として韓国で話題のスイーツが贈られた。続く「みんなの想いを健に届け！メッセージツリー！」では、ファンから寄せられたメッセージを佐藤が読み上げ、温かな雰囲気に包まれた。観客全員が参加したプレゼント企画「ラッキーフリスビー」では、豪華な景品が用意され、当選者は佐藤のサイン入りグッズに加え、セルフィー撮影という特典を獲得。会場は微笑ましい雰囲気に満ち、終始和やかなムードで進行した。
◆佐藤健、i-dleミヨンとサプライズコラボ
その後、佐藤の初監督作品「永遠前夜」のミュージックビデオについてのトークが始まり、MVに主演として出演したサプライズゲスト・i-dleのミヨンの登場が発表されると、大きな拍手と感嘆の中、ミヨンがステージに姿を現した。この日、「永遠前夜」の特別なデュエットでは、佐藤のピアノ演奏とバンドの伴奏に合わせてミヨンが歌唱し、後半、佐藤との2人のハーモニーが重なり、美しい旋律が会場を包んだ。さらに、ミヨンの最新曲「Say My Name」も披露し、「練習する時間が少なかった」と言っていた佐藤だったが、完璧なピアノ演奏とハーモニーによって、より新たな魅力に満ちたステージとして彩られた。
◆宮崎優・町田啓太・志尊淳からのメッセージも
続いて、佐藤は1人となり、バンドとともに「Citrus」を披露。会場が暗転すると、出演できなかったTENBLANKの宮崎優（※「崎」は正式には「たつさき」）、町田啓太、志尊淳からのスペシャルメッセージムービーが上映。その後、佐藤が客席から登場し「Chasing Blurry Lines」を披露して、ファンに最後の挨拶を送った。最後の曲「Glass Heart」を歌い始めると、観客は一斉にスマートフォンのライトを点け、音楽に合わせて振りながら一体となった。会場全体が温かな感動に包まれ、本公演のフィナーレを迎えた。（modelpress編集部）
◆アジアツアー概要
【タイトル】TENBLANK from "Glass Heart" FAN MEETING - ASIA TOUR feat. Takeru Satoh
【出演】佐藤健
【日程】
・台北：2025年11月1日（土）：TAIPEI INTERNATIONAL CONVENTION CENTER（TICC）
・ソウル：2025年11月8日（土）：KBS ARENA
・香港：2025年11月19日（水）：AWE HALL 10
・バンコク：2025年11月29日（土）：UOB LIVE
【Not Sponsored 記事】