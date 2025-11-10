やさしい風合いと、しっかり収納。毎日に寄り添うオーガニックバッグ【ザノースフェイス】のバッグがAmazonに登場中‼
ウォーカープラスは、Amazon.co.jp を宣伝しリンクすることによってサイトが紹介料を獲得できる手段を提供することを目的に設定されたアフィリエイトプログラムである、Amazonアソシエイト・プログラムの参加者です。
通学にも、フェスにも。環境にやさしいショルダーで、自由に出かけよう【ザノースフェイス】のバッグがAmazonに登場!
ザノースフェイスのバッグは、環境に配慮したオーガニック素材ならではのナチュラルでやさしい風合いが魅力の中型ショルダーバッグ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
→【アイテム詳細を見る】
通学や買い物などの日常使いはもちろん、キャンプや野外フェスなどのアウトドアシーンにも対応する、H38×W42×D10センチメートルの汎用性の高いサイズ感。開口部にはスナップボタンを設け、収納物の飛び出しを軽減している。
→【アイテム詳細を見る】
内側には小物の連結に便利なループとマルチに使えるポケットを装備し、フロント左右にもポケットを配置。
→【アイテム詳細を見る】
ショルダーストラップは長さ調整が可能で、オリジナルロゴ入りのアジャスターを採用。GOTS認証を取得した素材と環境配慮型インクを使用しており、サステナブルな選択肢としても優れている。
通学にも、フェスにも。環境にやさしいショルダーで、自由に出かけよう【ザノースフェイス】のバッグがAmazonに登場!
ザノースフェイスのバッグは、環境に配慮したオーガニック素材ならではのナチュラルでやさしい風合いが魅力の中型ショルダーバッグ。
※セールの詳細および表示価格については規約、各商品の詳細ページをご確認ください。
通学や買い物などの日常使いはもちろん、キャンプや野外フェスなどのアウトドアシーンにも対応する、H38×W42×D10センチメートルの汎用性の高いサイズ感。開口部にはスナップボタンを設け、収納物の飛び出しを軽減している。
→【アイテム詳細を見る】
内側には小物の連結に便利なループとマルチに使えるポケットを装備し、フロント左右にもポケットを配置。
→【アイテム詳細を見る】
ショルダーストラップは長さ調整が可能で、オリジナルロゴ入りのアジャスターを採用。GOTS認証を取得した素材と環境配慮型インクを使用しており、サステナブルな選択肢としても優れている。