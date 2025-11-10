OMO7旭川で、光と影が織り成す動物たちと絵本の世界に浸る「月灯りと動物たちの物語」が開催。四季をモチーフにしたモンブランも登場
テンションあがる「街ナカ」ホテル「OMO7旭川 by 星野リゾート」では、2025年11月11日(火)から通年で、季節によって異なる空間演出や、光と影が織り成す動物たちとともに絵本の世界に浸る「月灯りと動物たちの物語」が開催される。
【画像】冬：「雪降る夜のペンギン散歩」
本取り組みでは、OMOカフェ＆バル(※1)が、季節に応じた空間装飾と動物をテーマにした空間に変化。また、毎晩30分間、旭川市出身の絵本作家・あべ弘士さんと、きむらゆういちさんの「あらしのよるに」(講談社)がスクリーンで上映・朗読され、作品の世界観に浸ることができる。さらに、各季節によって違う動物をモチーフにしたモンブランも登場。空間演出や映像・食事などを通して、ここでしか体験できない旭川の地域性や魅力を存分に味わえる時間を過ごせる。本取り組みは全国のOMOで展開しているイベント「ローカルリズムナイト」の一環として実施されている。
※1：OMO7旭川1階にあるカフェタイムやバータイムに気軽に立ち寄れるスペースのこと
■背景
旭川市は、行動展示で有名な旭山動物園や、春夏秋冬で全く異なる表情を見せる豊かな自然が大きな魅力の地域。その魅力をOMO7旭川での滞在中にも身近に感じてほしいという思いから、旭川の「動物」と「四季」をテーマにした「月灯りと動物たちの物語」が誕生した。さらに、旭川市出身の絵本作家・あべ弘士さんと、きむらゆういちさんの「あらしのよるに」をスクリーンで上映・朗読。それぞれの季節に合わせた空間演出や、動物モチーフのライト・スイーツなどで、旭川らしい新しい夜の過ごし方を提案する。
■ローカルリズムナイトとは
都市ホテルでの夜は夕食を済ませたら寝るだけになりがち。しかし、OMOは「テンションあがる『街ナカ』ホテル」をコンセプトに、ホテルに戻ってきてから寝るまでの時間も、素敵なひとときを過ごしてほしいと考えている。そこで2024年より、夜のイベント「ローカルリズムナイト」を開催。この名称は「ローカル(Lacal)」と「リズム(Rythm)」を組み合わせた名称でその街が持つ独自の雰囲気を肌で感じながら楽しめるイベント。各施設では、街からインスピレーションを受けた空間演出や、その土地ならではの文化体験、飲食提供を通年で行っており、宿泊者は誰でも参加することができる。
■【「月灯りと動物たちの物語」の特徴1】季節によって異なる空間演出や動物モチーフのライトと一緒に夜のひとときを楽しむ
季節の移ろいをテーマとし、そこに旭山動物園で暮らす動物たちを掛け合わせた「ローカルリズムナイト」を開催。季節ごとにOMOカフェ＆バルの空間装飾が変化する。
冬は、街全体が雪化粧に包まれることから、雪をイメージした装飾とペンギンの散歩がテーマ。春は、新しい命が生まれる季節ということから、エゾヤマザクラとエゾシカをテーマにした装飾へと変わり、動物モチーフのライトでライトアップ。春夏秋冬、訪れるたびに異なる表情を見せるため、一年を通してさまざまな「月灯りと動物たちの物語」を楽しむことができる。
■各季節のテーマと登場する動物
冬：「雪降る夜のペンギン散歩」
春：「春を育む夜桜とエゾシカ」
夏：「北海道の夏とシロクマ」
秋：「黄葉する森とエゾヒグマ」
■【「月灯りと動物たちの物語」の特徴2】旭川市出身の絵本作家あべ弘士さんの「あらしのよるに」をスクリーンで上映・朗読
毎晩30分間、旭川市出身の絵本作家で、旭山動物園内の看板デザインなども手掛けるあべ弘士さんと、東京都出身の絵本・童話作家のきむらゆういちさんの代表作のひとつである、「あらしのよるに」をスクリーンで上映。映像や朗読、そして季節ごとに変化する空間装飾を通して、「あらしのよるに」の世界観に浸ることができる。子どもから大人まで全世代が楽しめる心が温まる物語で、旭川らしい夜のひとときをさらに彩る。
【上映時間】
17時・19時・21時(秋冬)／19時30分・20時30分(春夏)／17時・19時30分・20時30分(秋)
■【「月灯りと動物たちの物語」の特徴3】四季によって違う動物をモチーフにしたモンブランを販売
季節ごとに違う動物をモチーフにしたモンブランを販売。冬はペンギン、春はエゾシカ、夏はシロクマ、秋はエゾヒグマと空間演出に登場する動物をモチーフとし、どのモンブランも、自分であんを絞り、パーツをトッピングして完成させる体験型のモンブランだ。ただ食べるだけではなく、作る体験もでき、カフェメニューも合わせて旭川らしい夜のひとときを楽しめる。このほかにも季節に合わせた限定メニューが販売される。
時間：11時〜22時30分
場所：OMOカフェ＆バル
料金：1500円
■「月灯りと動物たちの物語」概要
期間：2025年11月11日(火)〜通年
時間：17時〜22時30分
料金：無料(OMOカフェ＆バルのメニューは有料)
場所：OMOカフェ＆バル
予約：不要
対象：宿泊者限定
■あべ弘士さんプロフィール
1948年北海道旭川市生まれ。絵本作家。1972年から25年間旭川市旭山動物園の飼育係として勤務。たくさんの動物たちに出合い、いろいろなことを教えられる。特に、哲学をゴリラに、絵をゾウに師事する。飼育係たちの間で話しあった“行動展示”の夢を絵として残し、旭山動物園復活の鍵となった。退職後、創作活動に専念。現在は絵本制作を中心に、全国で作品展や講演会・ワークショップなども行なっている。「あらしのよるに」(作・木村裕一、絵・あべ弘士、講談社)で講談社出版文化賞絵本賞、産経児童出版文化賞JR賞を、「宮澤賢治『旭川。』より」(BL出版)で経産児童出版文化賞美術賞を受賞。そのほか受賞多数。子どもも大人も楽しめるアートスぺース、ギャラリープルプル(北海道旭川市7条8丁目)を主宰。著書は「どうぶつえんガイド」(福音館書店)ほか250冊を超える。2026年国際アンデルセン賞画家賞国内推薦作家。
■きむらゆういちさんプロフィール
東京都生まれ。多摩美術大学卒業。造形教育の指導、テレビ幼児番組のアイディアブレーンなどを経て、絵本・童話作家に。「あらしのよるに」(講談社)で講談社出版文化賞絵本賞、産経児童出版文化賞、JR賞受賞。同舞台脚本で斎田喬戯曲賞受賞。同作品は映画化もされ、脚本を担当。2005年12月より公開された東宝アニメーション映画「あらしのよるに」は、2007年「日本アカデミー賞優秀アニメーション作品賞」を受賞。また、2012年にテレビ東京にてテレビアニメ化、2015年に京都で歌舞伎化、翌2016年には東京で再演。2018年11月も博多座にて再演した。
■株式会社講談社について
絵本「あらしのよるに」シリーズを刊行している出版社。シリーズ1作目の「あらしのよるに」は産経児童出版文化賞JR賞、講談社出版文化賞絵本賞を受賞。その後、国語教科書に掲載された。発行から30年以上経ち、続編を含めたシリーズ累計発行部数は380万部を超えるベストセラーに。
■施設概要
富良野や美瑛にも好アクセスな拠点都市「旭川」。行動展示で有名な「旭川市旭山動物園」や路地裏グルメのはしごで出合う美味など、北海道の風土と、この地に伝わる新旧カルチャーを、思いの限り遊び尽くす「街ナカ」ホテル。
所在地：北海道旭川市6条通9丁目
電話：050-3134-8095(OMO予約センター)
客室数：237室／チェックイン15時、チェックアウト11時
宿泊料金：1泊1室あたり2万5000円〜(食事別)
アクセス：JR旭川駅より徒歩13分
■「OMO(おも)」とは？
「OMO」は星野リゾートが全国に展開する「テンションあがる『街ナカ』ホテル」。街をこよなく愛するスタッフが地域の人々と仕掛ける、新感覚のホテル。思いもよらない魅力に出合い、知らず知らずのうちにその街までお気に入りに。現在16施設を展開し、2025-26冬には「OMO5横浜馬車道」、2026年春には「OMO7横浜」の開業を予定している。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
