「これぞ漢（おとこ）」赤ちゃんと妻を守るため全荷物を背負った夫の旅の姿に2.8万いいねの感動のワケ【ママリ】

「男の中の男！」赤ちゃん連れ旅行で“全荷物を持つ夫”の後ろ姿に2.8万いいね

ご紹介するのは、さくらい(@jpmcoms)さんが投稿した家族旅行中のエピソードです。赤ちゃん連れの旅行は、何かと荷物が増えますよね。そんなとき、頼れるパートナーがいてくれると、非常に心強いものです。さくらいさんの夫は、率先してすべての荷物を持ってくれたそう。そのカッコいい後ろ姿が、まるでヒーローのようで……

©jpmcoms

いきなりなんですけど、私が赤ちゃんを抱っこしているからという理由で 5泊旅行の荷物全てを持って移動してくれた力持ちの夫を自慢させてください👨✨



パンパンの激重キャリー×2、の上にパンパンのお土産バッグ、ベビーカー、お世話セットのななめがけバッグ（完ミなので水筒×2入り）

赤ちゃんを抱っこする妻を気遣い、率先して全ての荷物を一人で運ぶ夫の姿…本当に感動的です。パンパンのキャリーケース2つに加え、お土産バッグ、ベビーカー、そして中身の詰まったお世話バッグまで！写真からは、その大変さを感じさせないほど軽々と持っているように見えますが、相当な力持ちであることと、何より家族への深い愛情が伝わってきますね。



この投稿には2.8万件を超える「いいね」が集まり、「男の中の男！」「夫の鑑すぎる！」「かっけ～背中だなぁ」「日本中の全パパよ、これが父の背中だ!」といった、称賛と感動のコメントが多数寄せられました。



育児は夫婦の協力が不可欠ですが、このように自然と支え合える関係性は本当に素晴らしいですね。見ているこちらまで温かい気持ちになる、家族愛にあふれた投稿でした。

育児中、ふいに訪れる「浄化タイム」に2900いいね

ご紹介するのはumico☺︎🐬こうみ2y +ちびうみ0y(@umico12345)さんによる、育児中に感じる癒やしの瞬間についてのエピソードです。子育ては楽しい時間ばかりではないですが、ふいに「あ、癒やされる…」という一瞬が訪れますよね。umico☺︎🐬こうみ2y +ちびうみ0yさんもある日、そんなできごとがあったそうです。

©︎umico12345

こういうシーンに遭遇すると子育てのしんどさが一気に浄化されるのを感じるよ...

子どもたちが安心して幸せそうにしている姿を見ると、親としてはとてもうれしい気持ちになりますね。吐く息が窓について白くなる現象を楽しんでいる2人の背中からは、大切に育てられて安心して生活していることがひしひしと感じられます。それもすべて、umico☺︎🐬こうみ2y +ちびうみ0yさんや家族が一生懸命に守ってきたからこそですね。



この投稿には「育児していると色々ありますが、こういう瞬間が嬉しいですよね」「なんかわかる気がします」「愛がいっぱい」といったリプライ、引用ポストがついていました。



姉妹で豊かな時間を過ごしているすてきな1枚。これからもさまざまな愛おしい瞬間を残しておきたくなるような、心温まる投稿でした。

ヨーグルト大好きな3歳児。眉を八の字にしての言動に7万いいね

ご紹介するのは、ばうむ@3y +0y(@miyafuji_baumu)さんの3歳の息子さんの、かわいくもあざといエピソード。1歳、2歳ぐらいだとまだ自我が強く、子どもによってはお菓子やおもちゃなど自分のものを「どうぞ」とするのが難しいこともありますよね。成長とともに少しずつコミュニケーションを覚え、3歳ぐらいになれば自然と「どうぞ」「ありがとう」というやりとりができるようになるものではないでしょうか。



ばうむ@3y +0yさんは3歳の息子とヨーグルトを巡ってあるやりとりをしたそう。その衝撃の結末とは。

ヨーグルトを2つ並べて置いてたら、3歳が1つ食べて「もうひとつたべていい？」と聞いてきた。「それママのやけど、ええよ」と言うと「ママ、ヨーグルトすきなのに…かわいそう…」と眉を八の字にして、泣きそうな顔をしてみせたあと、普通に食い始めた。この人、子役になれるんちゃうかと思った

ヨーグルトが大好きで1つを早々に食べた3歳の息子。もう1つ食べていいか確認されたばうむさんは「ママのだけどいいよ」と言ったそう。すると悲しそうな表情を浮かべ「かわいそう…」と言いつつ、ヨーグルトは食べてしまったといいます。ママへの思いやりとヨーグルトを食べたい思い、両方本当ですが、今回は食べたい気持ちが勝ったようですね。



この投稿に「優しさをかき消す食欲」「3歳の限界」というリプライがついていました。食欲には勝てないところも、ママの気持ちを考えてくれるところもかわいいですよね。



表情豊かで子役向きかもしれないお子さん。これからはどんな表情を見せてくれるか期待してしまう、かわいい＆あざといエピソードでしたね。

