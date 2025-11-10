【SUPER BEST 変身ベルト DX戦極ドライバー 仮面ライダー鎧武＆バロンセット】 12月6日 発売予定 価格：10,450円 【SUPER BEST DXロックシード スペシャルセット 仮面ライダー龍玄＆斬月セット】 12月6日 発売予定 価格：6,160円 【SUPER BEST DXカチドキロックシード】 12月6日 発売予定 価格：3,630円 【SUPER BEST DX極ロックシード】 12月6日 発売予定 価格：4,180円

バンダイは、「仮面ライダー鎧武」関連のなりきり玩具を12月6日に発売する。

ラインナップには「仮面ライダー鎧武」のなりきり変身ベルト「DX戦極ドライバー」や変身アイテム「カチドキロックシード」、「極ロックシード」が登場。また、「DX戦極ドライバー」と連動する「DXロックシード スペシャルセット 仮面ライダー龍玄＆斬月セット」も発売する。

SUPER BEST 変身ベルト DX戦極ドライバー 仮面ライダー鎧武＆バロンセット

12月6日 発売予定

価格：10,450円

本商品は「仮面ライダー鎧武 オレンジアームズ」、「仮面ライダーバロン バナナアームズ」へのなりきり遊びが楽しめる「DX戦極ドライバー」となっている。

付属のオレンジロックシードを開錠し、DX戦極ドライバーにセット。ハンガーを閉じると和風変身音が発動する。ブレードで斬るとロックシードが開き、変身名乗り音が鳴りLEDが発光し、仮面ライダー鎧武 オレンジアームズへのなりきり変身が楽しめる。

変身後に再び斬って必殺技発動し、斬った回数に応じて3パターンの必殺技音が発動する。

さらにバナナロックシード、バロンフェイスプレートを使用することで、「仮面ライダーバロン バナナアームズ」への変身ができる。

SUPER BEST DXロックシード スペシャルセット 仮面ライダー龍玄＆斬月セット

12月6日 発売予定

価格：6,160円

本商品は別売りの「SUPER BEST 変身ベルト DX戦極ドライバー」と連動することで「仮面ライダー龍玄 ブドウアームズ」、「仮面ライダー斬月 メロンアームズ」へのなりきり遊びが楽しめるセット商品。

「仮面ライダー龍玄 ブドウアームズ」に変身できる「ブドウロックシード」と「龍玄フェイスプレート」、「仮面ライダー斬月 メロンアームズ」に変身できる「メロンロックシード」と「斬月フェイスプレート」が収録されている。

SUPER BEST DXカチドキロックシード

12月6日 発売予定

価格：3,630円

本商品は別売りの「SUPER BEST 変身ベルト DX戦極ドライバー」と連動することで「仮面ライダー鎧武 カチドキアームズ」へのなりきり遊びが楽しめる商品となっている。

SUPER BEST DX極ロックシード

12月6日 発売予定

価格：4,180円

本商品は別売りの「SUPER BEST 変身ベルト DX戦極ドライバー」「SUPER BEST DXカチドキロックシード」と連動することで「仮面ライダー鎧武 極アームズ」へのなりきり遊びが楽しめる商品となっている。

(C)石森プロ・東映