

はなまる提供

クイズ番組などで活躍している「QuizKnock」（クイズノック）と「はなまる」が11月23日、「さぬきうどんクイズバトル」をイオンモール綾川（香川県綾川町）で開催します。

全国の「はなまるうどん」（一部店舗を除く）では11月13日～22日、食事をした客にイベントの現地参加やオンラインで視聴・参加ができる参加券を配布します。

23日のイベントでは、QuizKnockの伊沢拓司さん、讃岐うどんYouTuberのヤグタウンさんが登壇し、讃岐うどんの歴史やはなまるうどんの好きなメニューなどについて語るトークショーなどを行います。

またリアルイベント会場から130人、オンラインの先着1850人、合計約2000人が、はなまるうどんや讃岐うどんに関する全5問のクイズに挑戦します。

リアルイベント会場の成績上位3人は、決勝戦として、壇上で伊沢&ヤグタウンチームと全5問の早押しクイズで勝負します。伊沢&ヤグタウンチームに勝利すると、「はなまるうどんの店舗で使える天ぷら1年分無料券」を獲得できます。

23日のリアルイベント参加の方法は、はなまるのホームページで確認してください。

整理券を持っていない人も立ち見で観覧可能ですが、イベント会場でのクイズ大会には参加できません。クイズ大会への参加を希望する人はインターネットに接続ができる端末が必要です。