５日、第８回中国国際輸入博覧会の大型パネルの前を歩く人たち。（上海＝新華社記者／任鵬飛）

【新華社上海11月10日】中国国際輸入博覧局の李国清（り・こくせい）副局長は、新華社が9日配信した経済討論番組「中国経済円卓会議」で、中国国際輸入博覧会は8年間にわたり吸引力を持ち続けていると指摘、今年は四つの「共」から中国市場の魅力を感じることができると紹介した。

一つ目の「共」は「共に盛り上げ、吸引力を増強」。李氏によると、今年の輸入博の出展企業は前回の3496社から600社以上増え、自動車業界や電気工業業界の上位10ブランド、三大鉱業企業を含む世界上位500社企業、業界大手から290社が出展した。

二つ目は「革新の利益を共にし、機会を拡大」。今回は世界各地の企業が計461の新製品、新技術、新サービスを披露し、うち200以上が世界初公開になると見込まれる。

９日、中国経済円卓会議で発言する中国国際輸入博覧局の李国清副局長。（上海＝新華社記者／方竽）

三つ目は「包摂と共有で、受益者を拡大」。後発開発途上国からの出展企業が前回比23.5％増の163社となり、昨年初めて試験的に設けたアフリカ製品展示エリアを基に、今年はアジアとアフリカの後発開発途上国製品を一つのエリアに集約し、展示面積も3100平方メートルに拡大。これらの国の包摂的成長を後押しする中国の貢献と努力を体現した。

四つ目は「互いの長所を共有し、交流を深化」。今年の輸入博には155の国・地域・国際機関が参加し、中国の人々は上海から世界を見渡すことができる。また、中国館では第6世代移動通信システム（6G）の応用事例、時速400キロを超える高速鉄道、時速約500キロのリニアモーターカーなどを展示し、各省（自治区・直轄市）も人的・文化交流セクションで地域の特色を紹介し、世界に中国の発展の新たな成果を存分に紹介している。