初代CX-5が魂動デザインのスタート

3代目となる『マツダCX-5』がジャパンモビリティショー2025に出展された。チーフデザイナーの椿貴紀さんは初代から何らかの形でCX-5に関わり、さらに現行モデルのオーナーでもあるという。そこで新型のデザインにかける思いなどを聞いた。

【画像】新型は魂動デザインの最終段階？ジャパンモビリティショー2025で初公開されたマツダCX-5 全133枚

始めに気になるのは、初代CX-5がマツダの魂動デザインのスタートだったことだ。では3代目もそういった立ち位置なのか。椿さんは「フェーズ2のかなり後ろの方ですね」と明かす。つまり『現在の魂動デザイン』、その最終ステップにいるということだ。



ジャパンモビリティショー2025でお披露目された新型マツダCX-5（欧州仕様）。 山田真人

「ですから今回も（前と次のステップ）どっちだろうと思われるような、瀬戸際にいる感じですね」と、「詳細はまだ」としながらもCX-5のデザインの立ち位置を明かしてくれた。

では新型デザインのこだわりについて聞いてみよう。

CX-5として外せないのは、「スポーティなシルエット、スタイリングと機能性です。格好良いけど『使える』のがCX-5の価値」と定義づける。しかし2代目は少しデザインに振り過ぎたため荷室などが狭くなるとともに、競合がサイズアップした結果、競争力が落ちてしまった。そこで「格好良さはもちろん、機能性で劣っていたところを改めて補い、しっかりと市場の中心に持っていきたい」と今回の方向性を語る。

リアフェンダーのふくらみが命

新型では全長と全高の拡大に対して、全幅はあまり広げられなかった。それでもデザイナーにとってサイズアップは有利に働くと思われがちだが、実はとても難しかったという。

まず、ベルトラインは水平をキープして伸びやかさを表現。それだけだとリアフェンダーのボリュームが（伸びた分）薄くなってしまうので、Ｃピラーの付け根とホイールハウスとの間を圧縮することでボリュームをキープ。ここに椿さんのこだわりが見える。



マツダで新型CX-5を担当したチーフデザイナーの椿貴紀さん。 平井大介

「クルマを選ぶときはエクステリアデザインを重視しますが、クルマに乗るとほぼ見えませんよね。でも唯一見えるのはドアミラーからのリアフェンダーです。欧州のスポーツカーやマツダロードスターに乗るとこのフェンダーの抑揚が見えるので、僕はニヤニヤしてしまうんです。ですからリアフェンダーのふくらみはどうしても欲しかったんです」

そして、「ドアミラー下にあるキャラクターラインがリアに向かっていきながら、その先にあるリアフェンダーがグッと出るのがミラーで見える。それがお気に入りポイントです」と話す。

キャラクターラインの意図

もうひとつエクステリアで気になるのは、フロントドア下にある斜めのキャラクターラインだ。実は全長が伸びたもののフロントまわりはあまり変わらないことから、キャビンだけが長くなりバランスが悪くなってしまったのだ。

「頭でっかちに見えてバランスが悪いと思っていたんです。しかしこの線を入れた絵を描いてくれたデザイナーがいて、それをモデル化したら急にバランスが良く感じました」



エクステリアで気になる、フロントドア下にある斜めのキャラクターライン。 平井大介

その理由は、「この斜めのキャラクターラインまでがフロントパートに見える」から。つまり、フロント部分も伸びたように錯覚させたのだ。

しかし社内からは猛反対があったそうだ。

「社長の毛籠や前田（シニアフェローデザイン・ブランドスタイル監修の前田育夫氏）から、お前、ほんまにこれをやるんか、いらんだろうといわれました」と椿さん。しかし「これは絶対必要なのでやらせてくださいと、直訴しました」と明かす。

実はまだまだ、新型CX-5のデザインはこだわり満載だ。残念ながら現段階では明らかにできないが、作り手の強い思いを感じさせる仕上がりであることは確かである。