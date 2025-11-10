高所得者ほど税率が高くなる累進課税が採用されている日本では、所得が上がるほど損をしている感覚に陥っている人もいるでしょう。一方、アメリカでは「お金がお金を生み出す」社会構造のため、富裕層がより豊かになる傾向があります。一代にして巨万の富を得る「アメリカン・ドリーム」という言葉もあるほどです。しかし、こうした富裕層を優遇する不十分な再分配政策が貧富の差を拡大させているのも、アメリカの実情といえます。本記事では、中林美恵子氏の著書『日本人が知っておくべきアメリカのこと』（辰巳出版）より、アメリカの税制の実態を紹介します。

産業構造の高度化に取り残されたアメリカの労働者

今のアメリカ社会には、様々な要因によって歪みが生じています。たとえば、製造業の衰退による歪みです。かつてアメリカの製造業は、冷蔵庫やテレビなどの電化製品や、自動車などを世界に送り出してきました。しかし現在では、コストを削減するために、電化製品の製造工程の一部を、国内ではなくメキシコや中国などに移しています。



また、新興国の技術や品質の向上もあって、多くの製品を輸入に頼っている側面もあります。さらに、自動車産業においては、外国企業との競争で苦戦しています。その結果、これらに関わる労働者は職を失い、生活苦にあえいでいるのです。



今より製造業が盛んだった当時のアメリカを知る人々の不満は大きく、この点も、2024年の大統領選挙でのトランプ大統領の勝利につながったといえるでしょう。製造業は仕事場と家族をつなぐ基盤だったのです。



経済の発展とともに産業構造は高度化していきます。製造業や鉱業（第二次産業）は、サービス業（第三次産業）にとって代わられます。産業が高度化した経済では利益率は高く、製造業や鉱業で働くスキルドワーカー（熟練労働者）への需要は減少します。



そこで、本来であれば、必要なことは「リスキリング」です。「リスキリング」とは、新しい職業や職場に必要なスキルを獲得するために行う再教育を意味します。そして、熟練労働者を第三次産業にシフトさせるのです。



アメリカには「終身雇用制」はほぼありません。したがって、その気になればいくらでも転職できるのです。しかし、それが思うようにいかない理由の一つに、「移動」の問題があります。



たとえば、製造業や鉱業は「ラストベルト」（錆びた工業地帯）に集中しています。ラストベルトとは、鉄鋼や自動車などの重工業で一時栄えたものの、20世紀後半に衰退した工業地帯を指す通称です。



地理的には、アメリカ中西部から北東部に位置しています。石炭などの資源に恵まれ、運輸に便利だったこともあって自動車産業や鉄鋼産業が集積し、1960年代頃まではアメリカ経済の中心でした。一方、新しい業態のサービス産業はカリフォルニア州などに集中しています。



つまり、職業における需要と供給のミスマッチが起きているということです。ラストベルトの労働者にとって、新しい職場があるからといっても、スキルがついていかないまま西海岸に転居するのは容易なことではないのです。



そこでトランプ大統領は、製造業をアメリカ国内に取り戻すとアピールし、熟練労働者たちの支持を獲得しているというわけです。

「格差」が「アメリカン・ドリーム」を生む？

基本的に人間は、「グリード」（欲張り）な面があります。その欲を満たすために、遮二無二に頑張って知恵を出し、挑戦をします。もちろん、挑戦した人のすべてが成功するわけではありません。大きな成功を遂げるのはほんの一握りの人たちで、彼らは巨万の富を得ることになります。



それが人々を刺激して、挑戦する人が増え、イノベーションが起き、新しい産業が生まれ、新しい雇用も生まれます。それが経済成長を促す一方で、「格差」を生み出します。つまり「格差」は、経済成長のエネルギーがもたらす副産物だともいえます。



さらに、アメリカでは、「移民」の存在が大きく、貧しい状態でアメリカに移民として来る彼らは、ハングリー精神をエネルギーに変えて挑戦します。たとえば、イーロン・マスク氏です。南アフリカからの留学生としてアメリカに移民し、一代で世界一の大金持ちになりました。彼は、「アメリカン・ドリーム」を見事に体現した人物です。



イーロン・マスク氏は、トランプ政権の大型減税法案に反対したことをきっかけに、トランプ大統領との不仲と対立は続いていますが、2024年の大統領選挙では、トランプ候補に巨額の資金提供を行っています。

「お金」が「お金」を生むアメリカでは「再分配」が不十分

一般に、経済成長のプロセスでは必ず「格差」は発生します。それをそのまま放置しておくと「格差」は開く一方になります。したがって、どこかの時点で「格差」を修正しなくてはなりません。これは政府の役割です。豊かな人から「税金」というかたちで吸い上げて、社会に還元するという政策が必要になります。これを「再分配政策」と呼びます。



アメリカの税制では、連邦所得税は累進課税となっており、富裕層には名目上37％の最高税率が課されています。ただし、各種控除や、キャピタルゲインなどの投資収益が労働所得に比べて低い税率で課税されることから、実効税率が相対的に低くなるケースも多く、その点について「富裕層から十分に税金を吸い上げていない」との批判が存在します。



有名な例として、投資家ウォーレン・バフェット氏が「自分の税率は秘書より低い」と述べたことがあり、こうした現象を象徴しています。



「お金」が「お金」を生み出すのです。アメリカでは、再投資をする人たちを優遇している結果、「格差」が拡大しているということです。再投資が活発になれば、企業は新しい技術などを開発し、さらなる経済成長につながっていきます。そのサイクルは否定できませんが、「再分配」政策が十分に行われていないことは問題です。



その結果、高い経済成長を達成できる対価であるかのように、一方で社会的な不安定さが生まれてくるのです。したがって、経済成長と再分配のバランスをとることが政策として求められます。



日本では、高額な税金ゆえに働く意欲がなくなり、潜在的な経済成長を達成できていない状況だといわれています。たとえば、日本のタクシーの運転手の方からこんな話を聞いたことがあります。自分たちは歩合制なので、働いて収入が増えても税金が増えるだけなので、あまり働かないほうがいいと言うのです。



日本は、アメリカに比べると貧富の差は大きくないかもしれませんが、働くインセンティブを削ぐような制度になっているために、経済成長やイノベーションで遅れをとってしまうのも自然なことかもしれません。

対日トランプ関税は15％で決着

2025年4月に発表された「トランプ関税」では、日本からの対米輸出に一律24％の関税を課すとされ、日本を含めて世界中が大騒ぎとなりました。その根拠は対米貿易における日本の大幅な黒字にあります。2024年にはアメリカの対日貿易赤字は694億ドルでした。



その後、相互関税上乗せ分は7月9日まで90日間の一時停止となりましたが、トランプ大統領は7月1日には、日本への相互関税率を「30％または35％、あるいは我々が決める（ほかの）数字に引き上げる」との考えを示しました。さらに、発動日を8月1日として、約3週間の「交渉」期間が与えられたわけです。



自動車は日本にとって要の産業になっており、自動車産業の就業者（558万人）は、日本の就業者人口（6781万人）の約8％を占めています。また、2024年の対米輸出額の約3分の1を自動車および自動車部品で占めています。

［図表］日本の各国への輸出とアメリカへの自動車輸出



そこで、日米交渉では、自動車だけではなく、農産品、エネルギー、造船、軍用装備品の調達など様々な問題をセットにして、トランプ大統領との交渉の場に臨んだといわれています。



その結果、7月23日に「15％」の決着が発表されました。「24％」（あるいは35％など）がいわゆる「参照点」になっていて、それからどのくらいまで引き下げられるかという交渉だったのです。



報道によれば、トランプ大統領は成立1％の引き下げごとに見返りを要求したといわれ、交渉後には、「よいディールができた」と満足していたとのことでした。ただし、日本が提供するとした巨額の投資についてなど、詳細を詰める作業は一筋縄ではいかない可能性もあり、トランプ大統領との交渉は終わりがないともいわれています。



中林 美恵子

政治学者

早稲田大学教授

公益財団法人東京財団理事長