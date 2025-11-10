秋の園芸シーズンにお気に入りの花を見つけてもらおうと、季節の花が会場一面に並ぶ「農場祭」が、7日から9日まで三重県松阪市で開かれました。

「農場祭」は、松阪市に本社を置く農業・園芸の専門店クラギが開いたもので、花や野菜の苗を育てる農業用ハウス3棟を一般に開放して開かれています。

会場では、冬の寒い時期にも花を咲かせるシクラメンや、秋から春にかけて咲くパンジー、ビオラなど約500種類の花をはじめ、野菜や果物の苗や鉢が販売されています。

また、季節の花を選んで植える「寄せ植え体験」も開かれ、訪れた人たちはスタッフに植え方を教わりながらオリジナルの寄せ植えを作っていました。

体験した人は「（花の色は）白が好きなので 白を中心に選びました」「玄関に飾りたい」「（飾るのは）お正月でもいいかなという感じで、葉ボタンやシクラメンとか明るい感じで作りました」などと話していました。

会場では、地元の生産者らが店を出し、飯高町の深蒸し茶や多気町の梅干しが販売されたほか、三重県産の新米や高騰が続く玉ねぎの詰め放題も行われ、訪れた人たちは新鮮な野菜や果物を袋いっぱいに詰めて買い物を楽しんでいました。