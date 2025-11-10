ギズモードが選ぶ2025年ベストガジェット。今年最強だったのはこの子たち
年末も近づき、ベストガジェットを選ぶ季節がやってきました。Gizmodoはたくさんのガジェットニュースを発信し、発表会に参加し、レビューしてきた上で、各編集部員・ライターが自ら個人的にたくさん購入もしています。そんなGizmodoが選ぶ、2025年のベストガジェット。
今回は米Gizmodo編集部が選ぶベスガジェを、カテゴリーごとに紹介します。選んだアイテムは、米Gizmodo編集部がレビューした品のみ。
スマホ＆タブレット部門
ベストAndroidスマホ：Samsung（サムスン）Galaxy S25 Ultra
Samsung2025年のフラッグシップ最高位機種。これほど機能を詰め込んだスマホは他になし。物理的にボディもそこそこ太めですが、詰まってるがゆえなのです。
ベストバジェットスマホ：Google（グーグル）Pixel 9a
高い＝正義ではないのです。自分に必要なものさえあればいい。バジェット＝これでいいじゃなくて、これがいいを証明したのがGoogle Pixel 9a。OLEDスクリーンは大きい（とはいえ大きすぎない）、カメラ撮影も悪くない、バッテリー持ちもいい、性能だって十分。Tensor G4チップ搭載で最近のAI機能だって使えるんです。
ベストiPhone：Apple（アップル）iPhone 17 Pro/ Pro Max
今年はiPhone Airという変わり種が投入されましたが、ベストとなればやはり高位機種のProモデル。妥協するところはありませんから。スクリーン、性能（ベイパーチャンバーという冷却システムも搭載されました）、バッテリー、カメラ、どれをとってもiPhone史上最高モデルです。
ベストフリップスマホ：Motorola（モトローラ）Razr Ultra
縦折りスマホで頭1つ抜けた感のあるRazr Ultra。スクリーン、性能、バッテリー、カメラ、どこもライバルたちより上。Motorola復活を強く感じました。
ベスト折りたたみスマホ：Samsung Galaxy Z Fold7
縦折りはMotorolaに譲りましたが、折りたたみの大本命、大画面ではSamsung勝利。折りたたみスマホはこうあるべきを体現するモデルとなりました。開いたときは薄く、折りたたんだときはほぼ通常スマホと同じになることで、折りたたみは分厚いというデメリットを払拭、そして軽い。当然安くはないけれど、グローバルで広く手に入る折りたたみならこれです。
ベストiPad：Apple iPad Pro（M5チップ搭載）
有機ELスクリーンの美しさ、M5チップによるノートPCレベルの性能。説明不要、iPadシリーズの頂点です。
ベストAndroidタブレット：OnePlus（ワンプラス）Pad 3
非常に優秀な13インチタブレット。注目すべきは、このサイズの他Androidタブレットを凌駕するバッテリー持ち。Dolby Atmosサウンド対応の8基スピーカー。マルチタスクしやすくソフトウェアもよし。iPad Proの対抗馬として申し分ない上にiPadより安い！
ベスト電子リーダー：reMarkable（リマーカブル）Paper Pro Move
高評価のPaper Proよりも手軽に使えるPaper Pro Move。ちょっとしたメモやスケッチに重宝します。スタイラスペン同梱。AI機能が実用的でメモも便利。クラウド連携で、スマホやパソコンでもメモを確認できるのもよし。
ノートPC＆デスクトップPC部門
ベストMacBook：Apple MacBook Pro（M5チップ搭載・14インチ）
いつも通りいい端末。M4 Pro/M4 Max搭載モデルより性能は落ちるけど、一般的ユーザーはM5チップで困ることなし。長く使えそうな気がします。
ベスト14インチ：Acer（エイサー）Predator Triton 14 AI
全部入りを探しているならこれ。GPUはRTX 5070、CPUはIntel Core Ultra 288V。トラックパッドでスタイラスペンまで使えます。
ベスト16インチ：Asus（エイスース）Zenbook S16
全部入りで1日持つ16インチならこれ。軽いのもいい。キーボードの触り心地もいい。
ベストChromebook：Lenovo（レノボ）Chromebook Plus 14
Chromebookって性能どうなの？と懐疑的な人はこれ使ってみてください。たぶん予想を超えてきます。
2K画質の有機ELディスプレイはシャープで、キーボードのクリック感もよくて、トラックパッドがスムーズで、バッテリーも1日持つ。NPU性能を必要とするアプリはまだ多くはないけれど、メモリ16GBは誰でもうれしい。長く使えそうな近未来を見据えたモデルです。
ベストGPU：AMD Radeon RX 9070 XT
価格と性能が見合った今年ベストGPU。1440p/4Kゲームの性能がいいのはもちろん、ライバルよりも価格を抑えたことを何より高評価しました。
ベストCPU：AMD Ryzen 7 9800X3D
ゲームするならこれです。AMD独自の3Dキャッシングでメモリへの負荷を低減。ゲーミングデスクトップには絶対これを入れたいという超重要パーツ。
ベストデスクトップ：Framework（フレームワーク）Desktop
最もカスタマイズしやすいPCといえばFramework、そのモジュラー式が素晴らしい。小型デスクトップならカスタム度合いと性能のバランスをとってこれ。CPUはAMD Ryzen AI MAX+ 395。USB-CのI/Oポートも自由度が高い。
ゲーミング部門
ベストゲーム機：Nintendo（ニンテンドー）Switch 2
初代Switchの素晴らしさをそのままに、性能とスクリーンサイズをUPさせた上で、マウスにもなるという新たな仕様も追加。まさに度肝を抜いたゲーム機です。
ベストハンドヘルド：Asus ROG Xbox Ally X
Microsoft（マイクロソフト）とAsusがゲーム強化型パソコン的立ち位置でアピールしているのがこちら。UIもいいです。性能も文句なし。
ベストゲーミングノートPC：Lenovo Legion Pro 7i
性能と18インチノートの持つ魅力を16インチの端末に落とし込んだのがこれ。NVIDIA（エヌビディア）GeForce RTX 5080 GPU搭載モデルだと、フレームレートもかなり上げられます。
ベストコントローラー：8BitDo Pro 3
Switch 2でもパソコンでも使えるコントローラーが欲しいならこれ一択。外してアレンジできるボタンの作りもよし。
ベストトイ：Lego（レゴ）Game Boy
ほぼ実物大のGame BoyのLego。作るのが楽しすぎて、この時間終わらないでくれ！って思ったほど。ボタンも押せるし、ゲームカードを挿すこともできます。つい笑顔になるオモチャです。
オーディオ部門
ベストワイヤレスイヤホン：Apple AirPods Pro 3
AirPods Pro 2を超えるのは容易ではないと思いましたが、さすがApple。サウンドクオリティからANC、バッテリーに装着感まで、まさに全方位アップデート。心拍数モニタリング機能まで搭載し、間違いなく今年最高クラス！
ベストバジェットワイヤレスイヤホン：CMF Buds 2 Plus
みんながプレミアモデルを必要としているわけではないので。Nothing（ナッシング）のサブブランドCMFが、まさにちょうどいいやつをだしてくれました。手が届きやすい価格帯で音もそれなりにいい。ANCは最高とはいえないけれど、価格に見合うところまではある。全体的にちょうどいいバランスです。
ベストワイヤレスヘッドホン：SONY（ソニー）WH-1000XM6
ヘッドホンの頂点といえばSONY。XM5に引き続きWH-1000XM6もトップオブトップ。音もANCもバッテリーも、どこをどう見てもトップ。
ベストヘーミングヘッドセット：SONY Inzone H9 II
ゲーミングヘッドセットとして、例えば銃声や足音をうまく拾える端末はあるでしょう。が、SONY Inzone H9 IIは、単純にどこを切り取っても音がいい。さらに装着感もいい。マイクもいい。全部いいんです。
ベストポータブルスピーカー：BOSE（ボーズ） SoundLink Plus
BOSEプロダクトといえばちょっとお高めという印象。その重低音、全体的サウンドクオリティ、デザイン、高くても納得できます。
カメラ部門
ベストコンパクトカメラ：Canon（キヤノン）PowerShot V1
ベストVlogカメラです。22MPセンサが撮影する画像は美しく、16mm-50mmレンズも使いやすく、オートフォーカスはスピーディ。モニターも見やすいので初心者でも使いやすい！
ベストインスタントカメラ：Fujifilm（富士フイルム）Instax Mini LiPlay+
レトロかつクラシックな写真を求めるなら、このインスタントカメラ一択。スマホ接続もSDカードも使えます。
ベストアクションカメラ：Insta360 Go Ultra
ポータビリティと磁石を使った簡単装着が素晴らしい。Tシャツやキャップ、自転車にも手軽につけられて、最大4K（60fps）撮影ができるのも最高です。
ウェアラブル部門
ベストApple Watch：Apple Watch SE 3
Apple Watchに求める機能を全部入れた上で、より価格帯の高いモデルで採用されているチップS10を載せ、手首やダブルタップのジェスチャーにも対応。いいことしかない！
ベストAndroidスマートウォッチ：Google Pixel Watch 4
Pixel Watch 4で、Androidスマウォランキングの下位からトップに躍り出たGoogle。手を挙げるだけでGeminiと話せる機能も便利ですが、最大の魅力は大きく明るくなったドーム形状のスクリーンとバッテリー持ち。
充電スタンドのデザインアプデやヘルストラッキング機能の進化、Wear OS 6の最適化も好印象。Androidスマホユーザーならスマウォはこれがいい。
ベストスマートリング：Oura Ring 4 Ceramic
スマートウォッチやトラッカーが好きでないという人向けなのがスマートリング。心拍変動モニタリング、眠りの解析、体温変化の検知、血中酸素濃度など、健康にまつわる多くのことをモニタリングしてくれます。最新のセラミックモデルは、傷にも強くなっています。
ベストフィットネス端末：Polar（ポラール）Loop
ガチ運動勢ならこれ。スクリーンなし、サブスクなし、装着感が非常にいい。運動のトラッキングだけしたい人向けのある意味硬派な端末。常時アクティビティトラッキングしたり、運動のインサイトを届けてくれる便利機能も。
ベストヘルストラッカー：Whoop（フープ）5.0
こちらもスクリーンなし端末。日々の歩数から心拍変動モニタリングから眠りまで、非常に多くのデータを取得してくれます。これらのデータはスマホ上でアプリから確認可能。サブスクするとカスタマイズの幅がかなり広がります。
スマートホーム＆ホームエンタメ部門
ベストWiFiルーター：Eero（イーロ）Pro 7
Wi-Fi 7対応ルーターも増えていますが、簡単に安定したスピーディなメッシュネットワークが欲しいならこれ。ちゃんと動いてくれりゃいい。ルーターってそういうものなので、Eero Pro 7の安定感頼もしいです。
ベストお掃除ロボ：Matic（マチック）
キャラクター感のあるかわいいお掃除ロボ。吸引がけっこう静かな上に、壁や家具にぶつからない賢い子。モップがけもできます。
ベストセキュリティカメラ：Reolink（レオリンク）Altas
高画質動画のセキュリティカメラで、最大のウリはネット接続なしでいけること。撮影した画像はmicroSDカードに保存。クラウドタイプのカメラよりも不便だけど、セキュリティという点では強いです。ソーラーパネル搭載。
ベストプロジェクター：Xgimi（エクスジミー）MoGo 4
機能的かつポータブル。筒形で1,080p画質動画を最大200インチサイズまで投影可能。6WのHarmon/Kardonドライバーが搭載されているので、Bluetoothスピーカーとして使うのもあり。また、磁石でくっつけるフィルター（夕焼けや波など）というユニークな仕様も魅力です。
AR部門
ベストスマートグラス（ディスプレイなし）：Ray-Ban Meta（第2世代）
ディスプレイありモデルの発表で、スポットライトこそそちらに譲ったかもしれませんが、バッテリー持ちや動画撮影など、第2世代の手堅いアップデートはお見事。ファーストスマートグラスとして手に取りやすいです。
ベストスマートグラス（ディスプレイあり）：Meta Ray-Ban Display
Meta初のスクリーン搭載スマートグラス。ディスプレイは明るく、同梱のNeural Bandによる操作もとても正確。まさに未来を感じる端末です。
ベスト動画撮影グラス：Xreal One Pro
飛行機移動中のエンタメとしておすすめしたいのがこれ。171インチのヴァーチャルディスプレイ、映画見やすいです。スマホやノートPCなど、USB-Cで接続できるのがよし。空間コンピューターを感じます。
アクセサリー部門
ベスト高リフレッシュレートモニター：Alienware（エイリアンウェア）AW2725Q
240Hz QD-OLEDの選択肢が豊富って贅沢な時代だと思います。そしてその中でトップに立ったのがこちら。27インチの美ディスプレイは、安定性を犠牲にすることなく高リフレッシュレートを出してくれます。
ベストモバイルバッテリー：Anker（アンカー）Prime Power Bank（26K, 300W）
どれだけ褒めても褒めすぎることはないバッテリーがこれ。USBポートは3つ（USB-Cが2つ、USB-Aが1つ）で300W電力。ノートPC2台にスマホ、周辺アクセサリと充電し放題。26,250mAhなので、週末の旅行もコンセントなくてもこれでいけます。
ベストマウス：Logicool（ロジクール）MX Master 4
MX Masterシリーズはどれもいいので、当然MX Master 4もいいのです。使い心地が快適、サイドのスクロールホイールもハプティックフィードバックもいい。とにかくとっても手になじみます。
ベスト髭剃り：Laifen（ライフェン）P3 Pro
もしAppleがヒゲ剃りを作ったら…みたいなヒゲ剃り。アルミボディに、替え刃アタッチメント磁石。もちろんヒゲもしっかり剃れます。
ベスト充電アダプター：Anker Prime Charger (160W, 3 Ports, Smart Display)
充電アダプターで基本デカくてゴツいんです。が、これは小さい。AirPods Pro 3の充電ケース程度のサイズで、最大140W充電で1台（16インチのMacBoko Proもいけます）または合計最大160Wで3端末も可。スクリーン搭載でバッテリー残量のチェックが簡単。