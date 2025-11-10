お笑いコンビ「レインボー」が10日、都内で行われた「サトウの切り餅いっぽん新WEB CM発表会＆記念日制定式」に出席した。

「サトウの切り餅いっぽん」はスティックタイプの新しい餅で、他の食材と合わせたアレンジメニュー「手巻き餅」もしやすいのが特徴。正月に食べる印象のある餅を、日常でも食べてもらいたいという思いから生まれた。ジャンボたかお（36）は「子供の時からお世話になっているお餅。新しさも考えられて、より素敵な商品なってるなって思います」と語った。

レインボーは同商品の新ウェブCM（あす11日放映開始）に出演している。池田直人（32）は「ジャンボにご飯のイメージがあるので、それが理由での起用なのか、それとも僕の餅のような白い肌が理由なのか…探りを入れたい」と話した。起用理由としては、2人が毎日SNSなどで発信するコント動画をきっかけ。担当者から「毎日コントを見ながら、毎日餅を食べてもらいたい」と伝えられると、池田は「2人のコントをきっかけに起用してもらえてうれしい」と喜んだ。

商品名の「いっぽん」にちなみ、今後コンビで1番になりたいことを問われると、ジャンボは「婚活イベントで営業に行った時に凄い熱量を感じた。コンビで婚活バラエティーみたいな番組を作ってみたい、という夢が生まれました！」と笑顔。池田は「長く一緒にコンビでいたいなって思います」とほほ笑んだ。