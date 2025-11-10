関西圏住民が選んだ「街の幸福度（駅）」ランキング！2位「豊川」を抑えた1位は？【2025年調査】
大東建託は、関西圏居住の20歳以上の男女146,721人を対象に「全体としてみて、あなたは現在、幸せですか、あるいは不幸せですか」という設問に対して、1点（非常に不幸）から10点（非常に幸福）までの10段階評価をもとに、回答の平均値を10倍して100点満点に換算してランキングを作成しました。調査は2021〜2025年（一部2019・2020年を追加）とし、駅徒歩15分以内に住む30名以上の駅を対象に集計しています。
本記事では、関西圏住民が選んだ「街の幸福度（駅）」ランキングを紹介します。
「借家だが自分たちの住まいがあり、食事や入浴ができ、パートだが仕事があること」「彼女がいる。友達に恵まれている。金銭的余裕がある」「家族みんなで楽しく会話できる。一緒に食事をとれる」など、身近な幸せを実感する声が多く寄せられました。
「地域社会が安穏で、平和な世の中で家族が健康で生活に不自由なく暮らせている事が幸せ」「今の生活がそれなりに身の丈にあった暮らしができている」「身の回りの人々がみな健康である」「犬の"冬"と"四季"が居てくれる事」など、生活の安定や家族・ペットとの時間に幸福を見いだす声が多く集まりました。
2位：豊川（大阪モノレール彩都線）／評点77.3／偏差値81.0豊川駅は茨木市に位置し、万博公園や大型商業施設へのアクセスも良好な落ち着いた住宅エリアです。西国街道沿いの歴史を感じるまちなみも魅力の1つです。
1位：谷上（神戸電鉄有馬線）／評点77.4／偏差値81.3谷上駅は神戸市北区にあり、三宮まで電車で約10分と利便性が高い一方、自然に囲まれた住環境が広がるエリアです。鉄道運賃の値下げによりアクセスの良さがさらに強化され、駅周辺には生活施設も整っています。
「地域社会が安穏で、平和な世の中で家族が健康で生活に不自由なく暮らせている事が幸せ」「今の生活がそれなりに身の丈にあった暮らしができている」「身の回りの人々がみな健康である」「犬の"冬"と"四季"が居てくれる事」など、生活の安定や家族・ペットとの時間に幸福を見いだす声が多く集まりました。
