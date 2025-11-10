【シュガーバターの木】話題の“生バターサンド”が大丸東京店に期間限定登場！

人気スイーツブランド「シュガーバターの木」から、ブランド史上初となる“生仕立て”の新作が登場！その名も『パティスリーシュガーバターの木 生バターサンド』。名古屋での初登場時には即完売した話題作が、ついに大丸東京店に期間限定でお目見えします。発酵バターと北海道生乳100%の生クリームが織りなす、濃厚でとろけるような味わい♡一口で幸せに包まれる贅沢スイーツを、この冬ぜひ味わって。

とろけるミルキー感♡極上の“生バターサンド”

「シュガーバターの木」こだわりの“生仕立て”シリーズから誕生した『生バターサンド』は、発酵バターと北海道生乳100%の生クリームを合わせた、まさに“ごちそうスイーツ”。

ミルキーホワイトショコラを重ねた芳醇なバタークリームが、とろけるような口どけを生み出します。穀物香るサクサクの生地とのハーモニーが絶妙で、ひと口ごとに幸福感が広がる逸品です。

限定販売＆完売必至！大丸東京で手に入れて

名古屋での発売初日は即完売！注目の『生バターサンド』が、11月12日(水)～12月11日(木)の1ヶ月限定で大丸東京店に初登場します。

販売は①10:00～、②17:00～の2回限定、1人2点までの販売制限もあるほどの人気ぶり。価格は5個入り2,160円(税込)。

要冷蔵で持ち歩きにも安心です。15周年を迎えた「シュガーバターの木」が贈る特別なスイーツ、この機会をお見逃しなく♪

“ご褒美スイーツ”で冬をもっと甘く

ブランド誕生15周年を祝うにふさわしい『生バターサンド』は、自分へのご褒美や大切な人への贈り物にもぴったりな特別スイーツ。

丁寧に仕上げられた生地と、香り豊かな発酵バターのマリアージュが織りなす味わいは、一度食べたら忘れられない幸せな余韻を残します。

寒い季節にぴったりのとろける甘さで、心も体もぽかぽかに。特別な冬のひとときを、『シュガーバターの木』とともに過ごしてみてはいかがでしょうか。