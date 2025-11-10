てんびん座さんの「今週の運勢」！ 章月綾乃の【大人のための星占い】（2025年11月10日〜11月16日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年11月10日〜11月16日の運勢を西洋占星術で占います。
ワガママウイークで。
「どうしても！」という思いに突き動かされそう。
今週の面白さは、激しさが個人の領域の中でスパークすること。唐突に赤が着たいとか、何が何でもハンバーグが食べたい的な譲れない感じが湧き上がるでしょう。
もしも手持ちになければ、出先で買って着替えるとか、すぐに食べに行くなど、間髪入れずに煩悩を浄化して。願ったことがすぐにかなう喜びが刷り込まれて、運気が爆上がりすることに。
急に思い立った模様替え、家具や家電の入れ替えにもツキが。
人間関係は、身近な人との交流に癒やしが。ランチ社交も大事に。
デートは、紅葉スポットで。安全は確認を。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
