【今週の運勢】2025年11月第3週の「てんびん座（天秤座）」の運勢です。この時期どんなことが起こるのか、星の動きからひも解いていきましょう。【大人のための星占い】をお届けします。

占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年11月10日〜11月16日の運勢を西洋占星術で占います。

てんびん座／天秤座（9月23日〜10月23日生まれ）

衝動に従う。
ワガママウイークで。

「どうしても！」という思いに突き動かされそう。

今週の面白さは、激しさが個人の領域の中でスパークすること。唐突に赤が着たいとか、何が何でもハンバーグが食べたい的な譲れない感じが湧き上がるでしょう。

もしも手持ちになければ、出先で買って着替えるとか、すぐに食べに行くなど、間髪入れずに煩悩を浄化して。願ったことがすぐにかなう喜びが刷り込まれて、運気が爆上がりすることに。

急に思い立った模様替え、家具や家電の入れ替えにもツキが。

人間関係は、身近な人との交流に癒やしが。ランチ社交も大事に。

デートは、紅葉スポットで。安全は確認を。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)