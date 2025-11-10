おとめ座さんの「今週の運勢」！ 章月綾乃の【大人のための星占い】（2025年11月10日〜11月16日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年11月10日〜11月16日の運勢を西洋占星術で占います。
おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）思い切りが大事！
考える前に飛びましょう。
好奇心旺盛、フットワークも軽くなっています。
本来ならば、気になったことにひょいっと乗って、新しい流れをつかめるシーンですが、今週に限っては、妙な警戒心が働くでしょう。「コレ、本当に大丈夫？」と疑いが先に立つのです。そうなったら、見送るパターンに。
でも、後から「あの時動けば、一期生だったのに」的な口惜しさが湧いてくるはず。ダメならダメで、それも勉強と割り切って、行動しましょう。用心深さや分別は、忘れてよさそう。
愛と社交も、話してみないと本質は見えてきません。第一印象やウワサで切り捨ててはもったいない。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)