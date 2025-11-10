【今週の運勢】2025年11月第3週の「おとめ座（乙女座）」の運勢です。この時期どんなことが起こるのか、星の動きからひも解いていきましょう。【大人のための星占い】をお届けします。

占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年11月10日〜11月16日の運勢を西洋占星術で占います。

おとめ座／乙女座（8月23日〜9月22日生まれ）

思い切りが大事！
考える前に飛びましょう。

好奇心旺盛、フットワークも軽くなっています。

本来ならば、気になったことにひょいっと乗って、新しい流れをつかめるシーンですが、今週に限っては、妙な警戒心が働くでしょう。「コレ、本当に大丈夫？」と疑いが先に立つのです。そうなったら、見送るパターンに。

でも、後から「あの時動けば、一期生だったのに」的な口惜しさが湧いてくるはず。ダメならダメで、それも勉強と割り切って、行動しましょう。用心深さや分別は、忘れてよさそう。

愛と社交も、話してみないと本質は見えてきません。第一印象やウワサで切り捨ててはもったいない。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)