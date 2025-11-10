工藤静香、あの“国民的美少女”との2ショット公開「本当にお久しぶりに拝見しました」「あぁ 美しい」
歌手の工藤静香さんは11月10日、自身のInstagramを更新。美人俳優とのツーショットを公開しました。
コメントでは、「親友ですね！」「美人なツーショット」「美しい」「あぁ 美しいおふたり 目の保養をしていただき ありがとう」「後藤久美子さん本当にお久しぶりに拝見しました」「互いにとても素敵に年を重ねているのが伝わってきます」「お二人とも綺麗」と、称賛の声が続出しました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
「お二人とも綺麗」「久しぶりに会えた美人な後藤久美子ちゃん！」と書き出し、俳優の後藤久美子さんとのツーショットなど4枚の写真を載せています。1、2枚目がツーショットで、2人とも仲良しそうに顔を密着させた姿です。「相変わらず本当に美しい」と工藤さんは形容しています。さらに「今の久美子はアクティブでとても健康的で嬉しかった」と、後藤さんの近況を明かしています。
「あむちゃんどーこだ！」普段は自身のInstagramでプライベートの写真も公開している工藤さん。8日には「あむちゃんどーこだ！ 朝急いで庭をいじっていたら、、、、」と、自宅の庭で起きたハプニングを報告しています。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
