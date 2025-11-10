全国高校サッカー選手権三重県大会の決勝戦が8日行われ、宇治山田商業が去年の優勝校・津工業を破り、11年ぶり2回目の優勝を果たしました。

大会連覇と5回目の優勝を目指す津工業高校と、11年ぶり2回目の優勝を目指す宇治山田商業高校の一戦。立ち上がりは宇治山田商業が前線からのプレスで試合のペースを握ります。

前半9分、宇治山田商業のセンターバック奥野がドリブルで運び、最後は17番の向井。宇治山田商業が先制します。

その後、前半28分、追いかける津工業は7番の中垣がサイドを突破しクロスをあげると、最後は10番キャプテンの溝部が決め、同点に追いつきます。

しかし前半32分、宇治山田商業は10番の龍田から、最後は14番の北川。宇治山田商業が勝ち越しに成功し、2対1と去年の王者をリードして後半を迎えます。

後半に入っても試合は一進一退の攻防が続き、最後まで集中力を切らさず1点差を守り抜いた宇治山田商業が11年ぶり2回目の選手権全国大会出場を決めました。

全国高校サッカー選手権は11月17日に組み合わせ抽選会が行われ、12月28日に国立競技場で開幕戦が行われます。