しし座さんの「今週の運勢」！ 章月綾乃の【大人のための星占い】（2025年11月10日〜11月16日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年11月10日〜11月16日の運勢を西洋占星術で占います。
一歩踏み出して。
世界が自分抜きで回っているような、疎外感、無力感を覚えそう。
必要とされていない、いなくても気付かれない感じがして、どんどん内にこもってしまうでしょう。でも、それは、勘違いや思い込みに過ぎません。みんな、「しし座さんはどうしたのかな？」と心配し、あなたからのアクションを待っているのです。
もっとも、無理に輪の中に戻らなくてもよさそう。でも、何か行動を起こしましょう。こっそり進めた成果を発表できたら、最高です。自分のタイミングで大丈夫、流れをガラリと変えましょう。
愛は、不言実行で。まず、行動を。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
