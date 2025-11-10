かに座さんの「今週の運勢」！ 章月綾乃の【大人のための星占い】（2025年11月10日〜11月16日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年11月10日〜11月16日の運勢を西洋占星術で占います。
気分はアップダウン。
大幸運期に突入して、願いや希望が通りやすくなっています。
でも、この流れを生かせるかどうかは、ちょっと怪しいところ。「イケそうな気もするけれど、ダメかもしれない」と臆病風に吹かれて、せっかくの流れ、勢いを見送ってしまうせい。
変化は恐ろしいでしょう。変えた後で、前の方がよかったと思っても、もう戻せないのですから。でも、あなたが勇気を出すことで、あなたの大事な人を幸せにできるとしたら？ グズグズ、ダラダラはやめて、パッと動きましょう。大丈夫、星はあなたの味方。うまくいきます。
愛もストレートに伝えて。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）運気は上々。
