【今週の運勢】2025年11月第3週の「かに座（蟹座）」の運勢です。この時期どんなことが起こるのか、星の動きからひも解いていきましょう。【大人のための星占い】をお届けします。

占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年11月10日〜11月16日の運勢を西洋占星術で占います。

かに座／蟹座（6月22日〜7月22日生まれ）

運気は上々。
気分はアップダウン。

大幸運期に突入して、願いや希望が通りやすくなっています。

でも、この流れを生かせるかどうかは、ちょっと怪しいところ。「イケそうな気もするけれど、ダメかもしれない」と臆病風に吹かれて、せっかくの流れ、勢いを見送ってしまうせい。

変化は恐ろしいでしょう。変えた後で、前の方がよかったと思っても、もう戻せないのですから。でも、あなたが勇気を出すことで、あなたの大事な人を幸せにできるとしたら？ グズグズ、ダラダラはやめて、パッと動きましょう。大丈夫、星はあなたの味方。うまくいきます。

愛もストレートに伝えて。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)