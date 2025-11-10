ふたご座さんの「今週の運勢」！ 章月綾乃の【大人のための星占い】（2025年11月10日〜11月16日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年11月10日〜11月16日の運勢を西洋占星術で占います。
じっくり味わう。
調子が狂いそう。
必死で間に合わせたのに、「まだ、よかったのに」と言われたり、楽しみにしていた集まりが誰かの都合や機嫌で思うような展開にならなかったりしそう。
でも、この「なにそれ？」案件は、「というわけで、自由時間の始まりです」というお知らせです。ポッカリと空いた感じを、あなたの好きなように埋めていきましょう。
心の底に「勝手にしやがれ」という気持ちがある分、振り切って楽しめるはず。趣味やレジャー、家のことなど、ずっとやりたかったことをこの機会に実行して。気分スッキリ、いい仕切り直しに。
愛は、タイミングがすべて。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
ふたご座／双子座（5月21日〜6月21日生まれ）スローテンポで、
