【今週の運勢】2025年11月第3週の「おうし座（牡牛座）」の運勢です。この時期どんなことが起こるのか、星の動きからひも解いていきましょう。【大人のための星占い】をお届けします。

占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年11月10日〜11月16日の運勢を西洋占星術で占います。

おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）

運気は揺り戻し中。
ふと浮かぶイメージを大事に。

改革の星・天王星がおうし座のフィールドに戻って、心境に変化が起こります。

中断したプロジェクト、果たせなかった約束が急に気になったり、何かのキーワードに引っ張られて深追いしたりするでしょう。ちょっとした気の迷いといえば、それまで。でも、「なぜ、今になって思い出すのか」「こんなに心が騒ぐのか」を考えてみると、隠れている可能性の扉が開かれることも。

社交は、さらっと重要な情報が流れていきます。今週耳にしたことは、メモにまとめておくと、後日役立ちそう。

オフは、映画やドラマの考察が充実。

愛は、ゆっくり話せる場所へ。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)