おうし座さんの「今週の運勢」！ 章月綾乃の【大人のための星占い】（2025年11月10日〜11月16日）
占術研究家・心理テストクリエーター章月綾乃の12星座占い。2025年11月10日〜11月16日の運勢を西洋占星術で占います。
ふと浮かぶイメージを大事に。
改革の星・天王星がおうし座のフィールドに戻って、心境に変化が起こります。
中断したプロジェクト、果たせなかった約束が急に気になったり、何かのキーワードに引っ張られて深追いしたりするでしょう。ちょっとした気の迷いといえば、それまで。でも、「なぜ、今になって思い出すのか」「こんなに心が騒ぐのか」を考えてみると、隠れている可能性の扉が開かれることも。
社交は、さらっと重要な情報が流れていきます。今週耳にしたことは、メモにまとめておくと、後日役立ちそう。
オフは、映画やドラマの考察が充実。
愛は、ゆっくり話せる場所へ。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)
おうし座／牡牛座（4月20日〜5月20日生まれ）運気は揺り戻し中。
ふと浮かぶイメージを大事に。
改革の星・天王星がおうし座のフィールドに戻って、心境に変化が起こります。
中断したプロジェクト、果たせなかった約束が急に気になったり、何かのキーワードに引っ張られて深追いしたりするでしょう。ちょっとした気の迷いといえば、それまで。でも、「なぜ、今になって思い出すのか」「こんなに心が騒ぐのか」を考えてみると、隠れている可能性の扉が開かれることも。
社交は、さらっと重要な情報が流れていきます。今週耳にしたことは、メモにまとめておくと、後日役立ちそう。
オフは、映画やドラマの考察が充実。
愛は、ゆっくり話せる場所へ。
(文:章月 綾乃（占いガイド）)